Yan yatan ticari araçta 5 kişi yaralandı

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– TEM otoyolu Düzce kesiminde kontrolden çıkan hafif ticari araç yan yatarak durdu. Araç içinde bulunan 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Tüm Otoyolu Düzce kesimi Küçük Melen mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İstanbul’dan Ankara istikametine gitmekte olan 34 ZN 7548 plakalı Renault marka hafif ticari araç, sürücü Ömer Faruk T.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada sürücü Faruk T. ile araç içinde bulunan aynı aileden Zühre T. (35), Zeynep T. (5), Dilek T. (2) ve Enes T. (7) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazazedelerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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