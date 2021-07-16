Hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE´de, TEM otoyolunda hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3´ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde TEM Otoyolu Küçük Melen Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Ömer Faruk Taş yönetimindeki 34 ZN 7548 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda devrildi. Kazada araç içinde bulunan aynı aileden Ömer Faruk Taş, Zühre Taş (35), Zeynep Taş (5), Dilek Taş (2) ve Enes Taş (7) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-07-16 20:47:23



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