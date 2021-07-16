İzinsiz atık toplayanlara sıkı takip

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, lisansları olmadığı gerekçesiyle izinsizbelgesiz atık toplama ayırma işlemi yapanlara karşı denetim gerçekleştirdi. Ekipler tarafından daha önce tebligat yapılan Katı Atık Toplama Lisansı olmayan toplayıcılar hakkında tutanak tutuldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın düzenlemesine istinaden ‘izinsiz/belgesiz atık toplama ayırma işlemi yapan’ şahıslara karşı Düzce Belediye Zabıta Müdürlüğü’nün denetimleri sürüyor. Ekipler tarafından il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde lisansları olmadığı halde bulvar, cadde, mahalle ve sokak aralarında atık toplayan, aynı zamanda trafik güvenliğini tehlikeye düşüren, yaya ve araçlara zarar veren toplayıcılar takibe alındı.

Bir süre önce yapılan denetimler sonucunda Zabıta ekipleri tarafından uyarılan lisanssız toplayıcılar hakkında bu kez tutanak tutuldu. Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Toplayıcılıktan men edilen şahısların, aynı işlemi sürdürmeleri durumunda kanun maddeleri gereğince işlem yapılacağı ve topladıkları atıklara el konulacağı” ifade edildi.

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