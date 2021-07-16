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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kurban bayramında sağlıklı beslenme önerileri

İHA

Kurban bayramında sağlıklı beslenme önerileri

– Diyetisyen Merve Karakuş, bekletilmeden tüketilen etin midede şişkinlik, hazımsızlık gibi sıkıntılara neden olacağını söyledi.
Düzce Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Merve Karakuş, Kurban Bayramı’nda vatandaşlara sağlıklı beslenme konusunda önerilerde bulundu. Karakuş, yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertliğin hem pişirmede, hem de sindirimde zorluk oluşturacağı uyarısında bulunarak “Etler büyük parçalar şeklinde değil, birer yemeklik olacak şekilde küçük parçalara ayrılarak buzdolabı poşetine sarılmalıdır. Buzdolabının buzluk kısmında veya derin dondurucuda saklanmalıdır. Etler buzlukta 2 derecede 12 hafta, 18 derecede uzun süre saklanabilir. Pişirmek için buzluktan çıkartılan etler, yine buzdolabının alt raflarına indirilerek çözdürülmeli, çözdürülen et hemen pişirilmeli, tekrar dondurulmamalıdır” dedi.

“Haşlama, fırınlama ve ızgara gibi yöntemler tercih edilmeli”
Kurban etinin pişirme yöntemi ile ilgili olarak da tavsiyelerde bulunan Karakuş, “Haşlama, fırınlama ve ızgara gibi yöntemler tercih edilmeli, kızartmalardan ve kavurma yönteminden kaçınılmalıdır. Etler mangal yapılacaksa; kömürleşecek şekilde kızartılmaması gerekir, kömürleşen etler her zaman kanser riski taşır. Etin ateşe yakın olması B1, B12, folik asit gibi vitaminlerin kaybına yol açmaktadır” şeklinde konuştu.

“Etin kendi yağı ile pişmesi sağlanmalıdır”
Et kullanılarak yapılan sebze ya da baklagil yemeklerine yağ ilave edilmemesi gerektiğini belirten Merve Karakuş, “Özellikle katı yağlar, et yemeklerinde kullanılmamalıdır, etin kendi yağı ile pişmesi sağlanmalıdır. Yağlı etlerin doymuş yağ ve kolesterol içeriği daha yüksek olduğu için; kalpdamar hastalığı, şeker hastalığı ve yüksek tansiyonu olan kişiler, Kurban Bayramı’nda yağsız veya az yağlı etleri tercih etmeli ve porsiyon kontrolünde dikkatli olmalıdır. Bir öğünde et yemekleri tüketiliyorsa, diğer öğünde sebze veya bakliyat ağırlıklı yemeklerin tercih edilmesi sağlıklı beslenme açısından daha doğru olacaktır” diye konuştu.

“Günlük yürüyüşler ve ev egzersizleri ile kilo kontrolünüzü destekleyin”
Kurban Bayramı’nda ağır hamur tatlıları, şeker, aşırı yağlı, çok tuzlu, kalori açısından yoğun yiyecekler yerine, sebze ve meyve tüketimine ağırlık verilmesi gerektiğinin altını çizen Dyt. Karakuş, “Bayram ziyaretleri sırasında artan çay ve kahve tüketimi aşırı miktarlarda olduğunda uykusuzluk, kalp ritim bozuklukları, mide problemlerine sebep olabilmektedir. Bu tür içeceklerin tüketim miktarlarına dikkat edilmelidir. Sıvı alımı çay yerine su, sade maden suyu, ayran gibi şekersiz içecekler ile sağlanmalıdır” dedi.
Sağlıklı yaşamın en temel kurallarından biri olan fiziksel aktivitenin artırılmasının önemine de vurgu yapan Dyt. Merve Karakuş, günlük yürüyüşler ve ev egzersizleri yapmanın bayram süresi boyunca kilo kontrolü açısından destekleyici olabileceğini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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