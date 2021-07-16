Türkiye şampiyonu oldu

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü mezunu Mehmet Demirci, Wushu Türkiye Şampiyonası’nda 52 kilogramda Türkiye Şampiyonu olarak büyük başarının sahibi oldu.

Daha önce birçok ulusal ve uluslararası başarıları bulunan Mehmet Demirci, zorlu müsabakalarda rakiplerini geride bırakarak şampiyonluklarına bir yenisini ekledi. Düzce Üniversitesi’ni gururlandıran başarılarıyla dikkat çeken Mehmet Demirci, çekişmeli anlara sahne olan şampiyonada yine tüm rakiplerini mağlup ederek birinciliğe ulaştı.

Düzce Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, “Üniversitemizi farklı platformlarda başarıyla temsil eden Mehmet Demirci’yi kutluyor, bundan sonraki şampiyonalarda başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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