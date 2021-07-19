Kaynaşlı’da ulaşım ücretsiz

– Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, belediye denetimli toplu taşıma araçlarının bayram sürecinde ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet vereceğini söyledi.

Başkan Birol Şahin, “Kurban Bayramı süresince Belediye denetimli otobüslerimiz ücretsiz olarak hizmet sunacak. Tüm personelimizle bayramda da hemşerilerimizin hizmetinde olmaya devam edecek. İnşallah huzur içinde bir bayramı daha geçireceğiz. Bu vesileyle tüm hemşerilerimizin Kurban Bayramlarını şimdiden tebrik ediyoruz” diye konuştu.

Kaynaşlı’da 20, 21,22 ve 23 Temmuz'da ulaşım toplu taşıma ücretsiz olacak.

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