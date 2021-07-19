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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

İHA

Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

Düzce Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri TEM Otoyolu gişelerinde durdurdukları araçta yaptıkları aramada uyuşturucu madde yakaladı. Olayın peşini bırakmayan ekipler yaptıkları takip sonucunda İstanbul'da uyuşturucu satıcısını da yakalayarak cezaevine gönderdi.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri TEM Otoyolu Gölyaka Gişelerinde bir otomobili durdurdu. Ekipler otomobilde ve içinde bulunan 2 kişinin üzerinde yapıkları aramada 1 parça halinde 292 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirdi. Şüpheliler 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan adli makamlara sevk edildi. Zanlılardan 1'i tutuklanırken diğeri ise adli kontrol kararı ile serbest kaldı.
Olayın peşini bırakmayan Düzce Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri şahısların uyuşturucu maddeyi İstanbul’da bir şahıstan temin ettiğini öğrendi. Bunun üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şahıs Düzce’ye getirilerek sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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