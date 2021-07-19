Otobüs bagajındaki çantada tarihi eserler ele geçirildi; yolcu gözaltında

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de, TEM yolunda durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada; bagajdaki çantada Roma dönemine ait heykel, kandil, gözyaşı şişesi ve aksesuarlar ele geçirildi. K.R. isimli yolcu, gözaltına alındı.
İstanbul´dan Ankara yönüne giden otobüste bulunan K.R.´nin durumundan şüphelenen yolcular, polise bildirdi. İhbar üzerine Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otobüsü TEM yolu Kaynaşlı mevkisindeki tesiste durdurdu. K.R.'ye ait bagajdaki çantada arama yapan ekipler, Roma dönemine ait kadın heykeli, tarihi eser olan kadın bileziği, toprak kandil, gözyaşı şişesi, ok ucu, süs eşyaları ve aksesuarlar ele geçirdi. K.R., gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2021-07-19 15:09:30
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