Uyuşturucu satıcısı otogarda yakalandı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehir dışından uyuşturucu getirdiği istihbaratını aldıkları 1 kişiyi şehirlerarası otobüs terminalinde yakaladılar. Şahıs çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 1 şahsın şehir dışından aldığı uyuşturucu maddeyi Düzce’de satacağı istihbaratını aldıkları 1 şahsı takibe aldı. Şahısın bindiği otobüs Düzce Otogarına yanaştığı anda operasyon yapan ekipler, şahsı uyuşturucu maddeler ile birlikte yakaladılar. Şahsın bagajında yapılan aramada 357 gram Bonzai, 1 adet hassas terazi ele geçirdiler.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli şahıs uyuşturucu ticareti yapmak suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.