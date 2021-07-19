İçme suyunu bahçelerde kullanmayalım yarısı

Düzce Belediyesi, yaz mevsiminde artan su kullanımına ilişkin yaptığı açıklamada vatandaşların suları tasarruflu kullanmasını istedi. Bahçe sulama, araç ve halı yıkama gibi faaliyetler nedeniyle zaman zaman şebekelerde basınç sorunu yaşandığı hatırlatıldı.

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, su sıkıntısı yaşanmaması için bahçelerin sulanmasında şebeke suyu kullanılması yerine yağmur suyu sarnıcı veya damlama sulama sisteminin kullanılması yönünde vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. İçme ve kullanma suyunun amacı dışında sulamada kullanılması, su sarfiyatını arttırarak suyun yetersiz kalmasına ve vatandaşların mağduriyetine sebep olduğuna dikkat çeken Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, “Yaz mevsiminde artan su tüketimi nedeniyle şebeke sularında azalma ve şehrin bazı bölgelerinde su basınç sorunu yaşanmaktadır. Kuraklık ile mücadele ve doğamızın korunması için bahçe sulama, araç ve halı yıkama gibi faaliyetlerde şebeke suyu kullanılmaması ve suyumuzun daha bilinçli tüketilmesi gerekmektedir. Vatandaşlarımızın içme suyu kullanmama konusunda çok hassas davranmalarını rica ediyoruz” denildi.

Öte yandan kaçak su kullananların tespit edilmesi için de ekiplerin inceleme başlattığı ifade edildi.

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