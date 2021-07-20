Kurban kesim alanı yolunda kaza: 6 yaralı

'Gelin koçu' geleneği bu yıl da unutulmadı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de içerisinde kurban kesim noktasından çıkan ailenin bulunduğu otomobil ile aynı yere kurban kesmeye giden ailenin kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada 1'i çocuk, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Düzce ile Yığılca arasındaki bağlantı yolunun Gürcüçiftlik köyü mevkisinde meydana geldi. Gürcüçiftlik köyündeki kurban kesim noktasından çıkarak Düzce yönüne giden Salih Kurnaz idaresindeki 54 FU 719 plakalı otomobil, karşı yönden gelerek aynı kurban kesim noktasına giden Ferhat Aksu idaresindeki 54 AEJ 347 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler Kurnaz ve Aksu ile araçlarda bulunan Yeter Kurnaz, Ömer Faruk Kurnaz, Uğur Çelik ve Bilal Aksu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kapanan karayolu araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-07-20 14:52:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.