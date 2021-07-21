Aydın “Almadan önce mutlaka bunlara dikkat edin”

Bilsoft Yazılım Teknik Destek Müdür Yardımcısı Mehmet Aydın, ön muhasebe programı alırken dikkat etmesi gereken en önemli faktörün, yazılımı geliştiren firmanın ticari ömrünün ne kadar olduğu ve ihtiyaç halinde yazılım programına ne kadar hızlı teknik destek sunabildiğinin çok önemli olduğunu söyledi.

Bilsoft Yazılım Teknik Destek Müdür Yardımcısı Mehmet Aydın, KOBİ’lerin ön muhasebe işlemlerini ve gelirgider yönetiminde kullanılacak yazılımın seçiminde dikkat edilecek en önemli hususları aktardı. Bütün işletmeler için ön muhasebenin ve gelir gider yönetiminin oldukça dikkat edilmesi gereken bir konu olduğunu belirten Aydın, geleneksel yöntemlerden faydalanılarak tutulan ön muhasebenin önemli hatalara neden olabileceğini söyledi. Aydın, defter veya excel programları gibi geleneksel yöntemlerin yerine gelir gider takibi ve yönetimi için ön muhasebe programlarının kullanılmasının daha güvenli olduğunu ve edönüşüm (efatura, earşiv fatura, eirsaliye) hızlı satış, personel takip, pazaryeri entegrasyonu, banka entegrasyonu gibi özellikleri ile yöneticinin işini çok kolaylaştırdığını ifade etti. Mehmet Aydın, ”Buna karşın, geleneksel yöntemlerde, sadece gelir gider takibi yapılabilmekte ve gerçekleştirilen işlemler ayrıca deftere veya excel programına kaydedilmektedir. Bu durumda firmalar ek iş yükü oluşturmakta ve hata ile karşılaşma ihtimalini artırmaktadır” dedi.



“Teknik destek en önemli konu”

Mehmet Aydın, KOBİ’lerin ön muhasebe programı alırken dikkat edecekleri konuları şu şekilde sıraladı; “Bir ön muhasebe programı alırken KOBİ’lerin öncelikli olarak dikkat etmesi gereken en önemli faktörün, yazılımı geliştiren firmanın ticari ömrünün ne kadar olduğu ve ihtiyaç halinde yazılım programına ne kadar hızlı teknik destek sunabildiğidir. Cep telefonunuzdan eFatura, eArşiv Fatura, eİrsaliye, eMüstahsil Makbuzu, eSerbest Meslek Makbuzu kesebilir ya da gönderilen ebelgeleri kontrol edebilirsiniz. Kullandığınız ön muhasebe yazılımının bu alt yapıyı sağlıyor olması çok önemlidir. Ön muhasebe programının tüm elektronik cihazlardan (bilgisayar, telefon ve tablet) otomatik olarak güncellenmesi yada bulut tabanlı ön muhasebe programı olması gerekir. En çok sorun yaşanan noktalardan biri de yeterli teknik desteğin sağlanamaması. Oysa satın alacağınız ön muhasebe yazılımının, ilgili firma tarafından 7/24 destek hizmetinin verilmesi gerekmektedir. Ön muhasebe programı alırken dikkat edilmesi gereken önemli konulardan bir diğeri de kullanım kolaylığıdır. Programın kullanıcı dostu olmaması halinde, personel programı öğrenmekte zorlanabilir, bu da işlerin yavaşlamasına neden olur. Kullanım zorluğu nedeni ile program değiştirme durumuyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu da maliyet ve zaman kaybı anlamına gelir.”



100 binden fazla kullanıcıya hizmet veriyor

Bilsoft Yazılım 2005 yılından bugüne 100 binden fazla kullanıcısına ön muhasebe programı çözümleri sunuyor. Bilsoft ön muhasebe programı, işletmelerin ihtiyaç duydukları çek/senet takibi, hızlı satış özelliği, efatura ve earşiv entegrasyonu, eticaret entegrasyonu, banka entegrasyonu ve sanal tahsilat işlemlerinin tamamını içermekte ve işletmelere entegre çözümler sunmakta.

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