Gençler huzurevi sakinlerini unutmadı

– Düzce Kızılay Şubesine bağlı Genç Kızılay Gönüllüleri Kurban Bayramında huzurevi sakinlerini unutmadı.

Türk Kızılay’ı Düzce Şubesi Genç Kızılay Gönüllüleri her bayram olduğu gibi bu bayramda da huzurevi sakinlerini unutmadılar. Huzurevini ziyaret eden gençler yaşlıların hem bayramlarını kutladılar hem de küçük hediyeler verdiler.

Huzurevi sakinleri kendilerini bayramda yalnız bırakmayan Genç Kızılay Düzce Gönüllülerine teşekkür ettiler.

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