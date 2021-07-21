– Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 6 ayında başta anız yangını olmak üzere toplam 320 yangına çıkış yaparken 271 yangına müdahale etti.

Düzce Belediyesi tarafından son teknoloji araç gereçlerle donanımlı hale gelen itfaiye teşkilatı, yangın, trafik kazaları, hayvan kurtarma, kapı açma gibi birçok alanda vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren itfaiye ekipleri, 2021 yılı ilk 6 ayında 271 yangın olayına müdahale etti.

Yangınların çıkış nedenlerinin başında ise elektrik kontağı, sabo, ocak ve baca geliyor.

Yetkililer, yangınlarda ilk müdahalenin çok önemli olduğunu alınacak bir yangın tüpü ile yapılacak müdahale ile büyük maddi hasarların önüne geçilebileceğini söyleyerek tüm ev ve iş yerleri ile araçlarda yangın tüpü bulundurulması gerektiğinin altını çizdi.

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