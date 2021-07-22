Kasaplarda kıyma çektirme yoğunluğu

Ülke genelinde kutlanan Kurban Bayramı ile birlikte vatandaşlar, kurban ibadetini yerine getiriyor. Kurbanlıklarını işlemek için kasaplara gidenler, et parçalama ve kıyma çektirme telaşına girdi.

Kurbanını kesen vatandaşlar bayramın ilk gününden itibaren kasapların yolunu tuttu. Bayram mesaisi yapan kasaplar vatandaşın getirdiği etleri işlemden geçirerek isteğine göre pirzola, kuşbaşı, kıyma ya da ciğer olarak geri verdiklerini belirtti.

Düzceli Kasap Necmi Turan Demirkaynak, işlerinin yoğun olduğunu belirterek, “İşlerimiz yoğundu daha da yoğunlaşmaya başladı. Gelen etlerini kıyma yapıyoruz. Hisseli olduğu zaman kıymalık fazla oluyor. Antrikotu bile kıymalık yapmışlar” dedi. Demirkaynak en güzel köftenin ise hayvanın döş kısmından yapıldığını belirterek vatandaşlara, “Etleri, kıymaları azar azar poşetlere koyup derin dondurucuya koyup saklasınlar” tavsiyesinde bulundu. Ercan Aslım isimli kasap ise, “Kurban kesildiyse 1 gün dinlendirilip ondan sonra kasaba götürülmeli” dedi.

Kasaplarda bugünlerde Kurban Bayramı nedeniyle bir yoğunluk yaşanırken, kıymanın kilosunu 2 ile 2,5 liraya çekiliyor.

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