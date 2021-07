Kavgayı ayırmaya çalışan kişi silahla vuruldu Vatandaşın vurulma anı güvenlik kameralarınca an ve an kaydedildi

– Düzce kent merkezinde iki grup arasında çıkan kavgada kavgayı ayırmaya çalışan 1 kişi silahla vuruldu. Vatandaşın vurulma anı güvenlik kameralarınca an ve an kaydedildi.

Olay gece saatlerinde Düzce kent merkezinde bulunan Spor Sokakta meydana geldi. Alınan bilgilere göre Spor Sokakta park halindeki otomobilde bulunan Muhammet B. ile Motorlu kurye aralarında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yanında bulunan silahını belinde çıkartan Muhammet B. ateş ederek kavgayı ayırmaya çalışan Hasan V.’yi karnından vurdu. Olayın ardından silahı ile birlikte kaçan Muhammet B.’nin yakalanması için Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatırken, olayda yaralanan Hasan V. ise olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı

Diğer taraftan çıkan kava ile Hasan V.’nin vurulma anı bir iş yerinin güvenlik kameralarınca an ve an kaydedildi.

Polis ekipleri kaçan Muahmmet B.’nin yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.