YOL ULAŞIMA AÇILDI
TEM yolu Gümüşova rampaları mevkiinde devrilen kereste yüklü TIR nedeniyle İstanbul şeridi, kurtarma çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. TIR´ın yoldan kaldırılmasının ardından yol saat 19.30 sıralarında ulaşıma açıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2021-07-23 20:06:55
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