Rize ve Artvin sele teslim oldu! Dereler taştı, yollar kapandı

Bazı il ve ilçelerde denize girmek yasaklandı

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YOL ULAŞIMA AÇILDI

TEM yolu Gümüşova rampaları mevkiinde devrilen kereste yüklü TIR nedeniyle İstanbul şeridi, kurtarma çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. TIR´ın yoldan kaldırılmasının ardından yol saat 19.30 sıralarında ulaşıma açıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-07-23 20:06:55



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