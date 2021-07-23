Bakan Yardımcısı İnce: "Hedefimiz kazaları sıfırlamak"

– Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde denetim noktasına ziyaret eden İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, “Bütün hedefimiz kazaları sıfırlamak, hiçbir kazanın olmadığı günleri yakalamak” dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Kaynaşlı ilçesi D100 Karayolu üzerinde bulunan denetim noktasını ziyaret etti. Denetim noktasında polis ve jandarma ekipleri ile sohbet edip incelemelerde bulunan İnce, uygulama noktasında durdurulan araçlardaki çocuklara baba ve annelerinin nasıl araç kullandıklarını kurallara uyup uymadıklarını sordu.

İncelemeler sonrasında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, dönüş yolculuğunun başladığını amaçlarının sıfır ölümlü trafik kazasını yakalamak olduğunu belirterek, “Kurban Bayramı Trafik tedbirleri planımızı biz 15 Temmuz'dan itibaren yapmıştık. 13 günlük tedbir planı uyguluyoruz. Son iki güne girmek üzereyiz tedbirlerimiz devam edecek. Bugün itibariyle dönüş yolculuğu başladı. Dönüşte ciddi yoğunlaşmalar meydana gelmeye başladı. Özellikle Düzce bölgemizde otoyollarda ve D100 karayolumuzda da geçtiğimiz günlere göre dönüş yolculuğu başlamış durumda. Bütün amacımız aldığımız tedbirleri sahada layıkıyla uygulayıp sürücülerimizin bunlara riayet etmelerini sağlamak. Onların sağlığı için, kazasız bir bayram geçirebilmemiz için bu sürece trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla bu çalışmaları yürütüyoruz. Sahadaki uygulayıcı arkadaşlarımızla beraber bütün amacımız vatandaşlarımızın kaza yapmadan evlerine, sevdiklerine ulaşmaları. Özellikle havadan denetimlerimiz söz konusu. Helikopter ve dronlarla denetimlerimizi etkili bir şekilde devam ettiriyoruz. Buralardan tedbirlere uymayan bir uygulama olduğunda gerekli işlemlerini yerine getiriyoruz. Tabi bütün hedefimiz kazaları sıfırlamak, hiçbir kazanın olmadığı günleri yakalamak. 'Vizyon sıfır' hedefiyle hareket ediyoruz. Yani trafik kazalarında sıfır ölümlü trafik kazasını yakalamaya çalışıyoruz” dedi.

Açıklamaların ardından bir süre polis ve jandarmalarla sohbet eden İnce, Düzce’den ayrıldı. Bakan Yardımcısı İnce'ye ziyaret sırasında Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Albay Mustafa Çetinkaya da eşlik etti.

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