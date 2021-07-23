Kardeşlerini vuran zanlı yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kardeşlerini vuran zanlı yakalandı

İHA

Kardeşlerini vuran zanlı yakalandı

Düzce’de ailevi nedenlerle dolayı çıkan kavgada 2 kardeşini silahla vurarak öldüren ardından kaçan abi, jandarma ekiplerini tarafından yakalandı.
Düzce’nin Gümüşova ilçesine bağlı Yıldıztepe köyünde akşam saatlerinde aralarında tartışma çıkan S.K. ve Ş.K. isimli iki kardeşini silahla vuran İ.K. isimli zanlı olayın ardından kaçtı. İki kardeş kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybederken, abinin jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında Sakarya’nın Hendek ilçesine bağlı Hacimbey köyünde olduğu belirlendi. Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alınan İ.K. ifadesi alınmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tartıştığı iki kardeşinin silahla vurarak öldürdü
YEREL HABERLER Tartıştığı iki kardeşinin silahla vurarak öldürdü
Bakan Yardımcısı İnce: "Hedefimiz kazaları sıfırlamak"
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı İnce: "Hedefimiz kazaları ...
Arazi kavgasında 2 kardeşini öldürdü
YEREL HABERLER Arazi kavgasında 2 kardeşini öldürdü
TEM'de devrilen tır kaldırıldı TEM gişelerinde trafik kapatılınca, uzun araç kuyrukları oluştu
YEREL HABERLER TEM'de devrilen tır kaldırıldı TEM gişelerinde trafik ...
Kereste yüklü TIR devrildi, TEM Otoyolu ulaşıma kapandı (2)
YEREL HABERLER Kereste yüklü TIR devrildi, TEM Otoyolu ulaşıma ...
Kereste yüklü TIR devrildi, TEM Otoyolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Kereste yüklü TIR devrildi, TEM Otoyolu ulaşıma ...
TEM İstanbul yönüne trafiğe kapatıldı TEM’da ahşap yüklü tır devrildi 1 kişi yaralandı Trafik otoyoldan D-100 karayoluna veriliyor
YEREL HABERLER TEM İstanbul yönüne trafiğe kapatıldı TEM’da ahşap ...
Yoldan geçerken kavgada ateşlenen silahla yaralandı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Yoldan geçerken kavgada ateşlenen silahla yaralandı; ...
Kavgayı ayırmaya çalışan kişi silahla vuruldu Vatandaşın vurulma anı güvenlik kameralarınca an ve an kaydedildi
YEREL HABERLER Kavgayı ayırmaya çalışan kişi silahla ...
İki otomobil çarpıştı 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER İki otomobil çarpıştı 3 kişi yaralandı
Kasaplarda kıyma çektirme yoğunluğu
YEREL HABERLER Kasaplarda kıyma çektirme yoğunluğu
Yıllardır süren gelenek Sanayi esnafı bir araya gelerek bayramlaştı
YEREL HABERLER Yıllardır süren gelenek Sanayi esnafı bir araya ...
Düzce'de yoğun yağış nedeniyle dereler taştı, köy yolları ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Düzce'de yoğun yağış nedeniyle dereler taştı, köy ...
Yanan samanlık güçlükle söndürüldü
YEREL HABERLER Yanan samanlık güçlükle söndürüldü
Düzce’de su taşkını köy yollarını kapattı Taşan dereler nedeniyle bir ev ve bir otomobil zarar gördü
YEREL HABERLER Düzce’de su taşkını köy yollarını kapattı Taşan ...
Düzce'de ahır alev alev yandı 
YEREL HABERLER Düzce'de ahır alev alev yandı 
Hayırseverlerin bağışları yerine ulaştı
YEREL HABERLER Hayırseverlerin bağışları yerine ulaştı
271 yangına müdahale etti
YEREL HABERLER 271 yangına müdahale etti
Düzce’de konut satışı geçen yıla göre düştü
YEREL HABERLER Düzce’de konut satışı geçen yıla göre düştü
Vali Atay çocukların bayram sevinçlerine ortak oldu
YEREL HABERLER Vali Atay çocukların bayram sevinçlerine ortak oldu
Gençler huzurevi sakinlerini unutmadı
YEREL HABERLER Gençler huzurevi sakinlerini unutmadı
Aydın “Almadan önce mutlaka bunlara dikkat edin”
YEREL HABERLER Aydın “Almadan önce mutlaka bunlara dikkat edin”