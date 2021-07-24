Arazi kavgasında 2 kardeşini öldürdü (2)

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ORMANDAKİ BARAKADA YAKALANDI

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kardeşleri Şaban Karamahmutoğlu (55) ve Suat Karamahmutoğlu´nu (65) öldürerek olay yerinden kaçan İbrahim Karamahmutoğlu´nun (72) peşine düşerek, saklandığı yeri tespit etti. Jandarma ekipleri olayın ardından Sakarya´nın Hendek ilçesine bağlı Hacimbey köyünde ormanlık alanda barakada saklanan İbrahim Karamahmutoğlu´na `teslim ol´ çağrısında bulundu. İbrahim Karamahmutoğlu teslim olurken, olayda kullandığı silaha el konuldu.

Ölen iki kişinin yakınları ise Düzce Atatürk Devlet Hastanesi´nin acil servisi önüne geldi. Polis ekipleri hastane önünde yoğun güvenlik önlemleri aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-07-24 00:07:07



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