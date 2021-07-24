İhtiyaç molası için durunca kazaya neden oldu Dönüş yolunda zincirleme kaza: 6 yaralı

– Bayram tatili sonrası dönüşe geçen tatilciler karayollarında yoğunluğa neden olurken TEM Otoyolu Düzce kesiminde oğlunun ihtiyacını gidermek için duran sürücü zincirleme kazaya neden oldu. Kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde TEM Otoyolu Gölyaka Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ankara istikametinden İstanbul istikametine gitmekte olan Recep Ç. idaresindeki 35 TLT 27 Renault marka otomobilde bulunan küçük çocuğun tuvaleti gelince baba Recep Ç., oğlunun ihtiyacını gidermek için emniyet şeridinde durmaya hazırlandığı sırada Yaşar Y.‘nin kullandığı 06 DS 5248 plakalı Mercedes marka otomobil ardından da Necmettin Ç.’nin kullandığı 34 DU 1940 plakalı Dacia marka otomobil çarptı. Kazada sürücüler Necmettin Ç. ve Yaşar Y. ile otomobillerde bulunan Lütfiye Ç., Sümeyye Ç., Furkan Eymen Ç., Necmettin Talha Ç. yaralandı. Yaralılara olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalelerini yaparak ambulanslar ile Düzce’deki hastanelere sevk ettiler.

Oğlunun ihtiyaç molası için durmaya hazırlandığı sırada kazaya neden olan sürücü Recep Ç. kaza anını anlatarak, “Oğlumun tuvaleti gelmişti. Dörtlülerimi yakarak tam durmaya hazırlandığım sırada kaza oldu” dedi.

Kaza nedeniyle yoğunluk yaşanan TEM Otoyolunda trafik 2 şeritten verilirken, otomobillerin kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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