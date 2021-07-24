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Çocuğunun tuvalet ihtiyacı için duran sürücü kazaya neden oldu: 6 yaralı

DHA

Çocuğunun tuvalet ihtiyacı için duran sürücü kazaya neden oldu: 6 yaralı


Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de yolun sağında duran otomobile, arkadan gelen iki otomobilin çarptığı kazada 6 kişi yaralandı. Sürücülerden Recep Çalık, "Çocuğun tuvaleti geldi. Dörtlüleri yaktım yol kenarında durmak için yavaşladım. Bu hale geldik" dedi.
Kaza, öğle saatlerinde TEM Otoyolu Gölyaka mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Recep Çalık, çocuğunun tuvalet ihtiyacı için 35 TLT 27 plakalı otomobilin sağa çekti. Bu sırada arkadan gelen Yaşar Yıldırım yönetimindeki 06 DS 5248 plakalı otomobille Necmettin Çetintaş yönetimindeki 34 DU 1940 plakalı otomobil, Çalık´ın otomobiline çarptı. Kazada Necmettin Çetintaş ile yanındaki Talha, Furkan Eymen, Sümeyye ve Lütfiye Çetintaş ile diğer sürücülerden Yaşar Yıldırım yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi ile Hendek Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Sürücülerden Recep Çalık, "Çocuğun tuvaleti geldi. Dörtlüleri yaktım, yol kenarında durmak için yavaşladım. Bu hale geldik" dedi.
Kaza nedeniyle ulaşımın kontrollü olarak sağlandığı yolda uzun araç kuyrukları oluştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2021-07-24 14:29:26

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