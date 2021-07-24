2 kardeşini öldüren ağabey tutuklandı

Bazı il ve ilçelerde denize girmek yasaklandı

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´nin Gümüşova ilçesinde, arazi paylaşımı nedeniyle çıkan kavgada 2 kardeşini öldüren İbrahim Karamahmutoğlu tutuklandı.

Dün akşam saatlerinde Gümüşova ilçesi Yıldıztepe köyünde Suat, Şaban ve İbrahim Karamahmutoğlu kardeşler arasında arazi paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İbrahim Karamahmutoğlu tabanca ile kardeşlerine ateş etmeye başladı. Şaban Karamahmutoğlu olay yerinde Suat Karamahmutoğlu ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan İbrahim Karamahmutoğlu ise Hendek ilçesine bağlı Hacimbey köyünde yakalandı. İbrahim Karamahmutoğlu jandarmadaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan Solmaz

2021-07-24 20:46:34



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