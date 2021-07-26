Düzce Açı'dan LGS başarısı

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– 2021 LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından Düzce Özel Açı Eğitim Kurumları'nda öğrenim gören 3 öğrenci fen lisesine, diğer öğrencilerin tamamı ise Anadolu liselerine yerleşti.

Düzce Açı Eğitim Kurumları’nda eğitim alan öğrencilerin fen ve Anadolu liselerine yerleştiği öğrenildi. Okuldan yapılan açıklamada, "3 öğrencimiz Düzce Fen Lisesi’ni kazandı. 6 öğrencimiz, fen lisesi puanlarına yakın olarak görülen ve eski adı ile öğretmen lisesi olan Düzce Turgut Özal Anadolu Lisesine, 3 öğrencimiz Düzce Arsal Anadolu Lisesine yerleşti. Ayrıca beraber çalıştığımız 4 öğrencimiz Farabi Anadolu Lisesi ve 7 öğrencimiz Cumhuriyet Anadolu Lisesi’ne yerleşti" ifadeleri kullanıldı.

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