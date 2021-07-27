Düzce Valisi Atay'dan aşılama ile ilgili kesin talimat Düzce'de aşı seferberliği başlatıldı Düzce Valisi Cevdet Atay: "Gerekirse evlerde aşılama merkezi oluşturacağız"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce Valisi Atay'dan aşılama ile ilgili kesin talimat Düzce'de aşı seferberliği başlatıldı Düzce Valisi Cevdet Atay: "Gerekirse evlerde aşılama merkezi oluşturacağız"

İHA

Düzce Valisi Atay'dan aşılama ile ilgili kesin talimat Düzce'de aşı seferberliği başlatıldı Düzce Valisi Cevdet Atay: "Gerekirse evlerde aşılama merkezi oluşturacağız"

Ülke genelinde Korona virüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları devam ederken, Düzce'de de aşı seferberliği başlatıldı. Köye ve mahalle muhtarları ile toplantı yapan Düzce Valisi Cevdet Atay, "Gerekirse evlerde, gerekirse çadırlarda, gerekirse belirlenen noktalarda aşılama çalışmaları yapılacak" dedi.
Köy ve mahalle muhtarları ile bir araya gelen Düzce Valisi Cevdet Atay, kentte aşılama seferberliğinin başlatıldığını duyurdu. Aşılama çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulunan Atay, Düzce'de 293 bin vatandaşın aşılamasının açıldığını fakat 189 bin kişinin 1. doz aşısını olduğunu söyledi. Kentteki aşılama oranının yüzde 63 olduğunu ifade eden Atay, "Şu anda Turuncu şehirlerdeyiz, sarıya geçmemiz gerekiyor. Rahat bir şekilde geçebiliriz. Sağlık çalışanlarımız gece gündüz demeden aşılama çalışması yapıyor. 2. doz aşı yaptıran kişi sayısı ise 119 bin kişi. Fakat bu rakamlar istediğimiz rakamlar değil" şeklinde konuştu.

"Gerekirse evlerde aşılama merkezi oluşturacağız"
Pandemi ile mücadelede aşının çok önemli bir yeri olduğunu dile getiren Vali Atay, sözlerine şöyle devam etti:
"Muhtarlarımız ile birlikte kampanya başlatıyoruz. Mahalle mahalle, köy köy aşılanmayanlar tespit edilecek. O gün içerisinde sağlık ekiplerimiz ilgili yere gidip, aşıları hızlı bir şekilde yapacaklar. Önce muhtarlarımız burada aşı olacaklar. Daha sonra kendi yerlerinde aşılanmayanları belirleyerek, orada aşılama yapılacak. Muhtarlarımızı tanıyorum, onların ne kadar mahalle ve köylerini sevdiklerini biliyorum. Onları da halk seviyor. Köyünüz de boş bir okul varsa hemen o okulu tahsis edip, hemen aşılama başlatıyoruz. Ya da camilerde hemen tahsis çalışması yapıyoruz, orada da aşılama yapılacak. Hangi muhtarımız isterse sağlık müdürlüğümüz hemen çalışma başlatıyoruz. Bu şekilde hızlı sonuç alacağımıza inanıyorum. 105 bin kişi 1. doz aşısını olmamış. Hızlı bir şekilde aşılamalarını yapmak ve vatandaşlarımızı ikna etmek gerekiyor. Onları ikna etmek için vatandaşlarımızın ayağına aşı getireceğiz. Bu bir vatandaşlık görevi, bu bir insanlık görevi. Belediyelerimize de bu konu da görev düşüyor. Boş alan kamu kuruluşları hemen tahsis yapılacak. Gerekirse evlerde, gerekirse çadırlarda, gerekirse belirlenen noktalarda aşılama çalışmaları yapılacak. Cami hoparlörlerinden de duyuru çalışmaları yapılması gerekiyor. Hepimiz burada birbirimize destek olacağız. 1 hafta içerisinde ciddi bir sonuç çıkaracağımıza inanıyorum. Hepinize güveniyorum"
Yapılan toplantının ardından alana getirilen mobil aşı aracında muhtar ve gazeteciler aşılandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İSKİ'nin verdiği sözü tutmaması muhtarları isyan ettirdi İSKİ'nin çalışması, köy ve mahalle muhtarları tarafından durduruldu
YEREL HABERLER İSKİ'nin verdiği sözü tutmaması muhtarları isyan ...
Düzce’de 122 köpek sahiplendirildi
YEREL HABERLER Düzce’de 122 köpek sahiplendirildi
İlk kez antik tiyatroya gelen öğrenciler hayran kaldı
YEREL HABERLER İlk kez antik tiyatroya gelen öğrenciler hayran kaldı
Kervan kavşağı iyileştirme projesi başlıyor
YEREL HABERLER Kervan kavşağı iyileştirme projesi başlıyor
Düzce Açı'dan LGS başarısı
YEREL HABERLER Düzce Açı'dan LGS başarısı
8 gün önce kalp krizinden öldü, bugün de iş yeri yandı
YEREL HABERLER 8 gün önce kalp krizinden öldü, bugün de iş yeri ...
Bayram tatili dönüşünde kaza: 3 yaralı
YEREL HABERLER Bayram tatili dönüşünde kaza: 3 yaralı
Bayram boyunca hastanelere 450 acemi kasap başvurdu
YEREL HABERLER Bayram boyunca hastanelere 450 acemi kasap başvurdu
TEM'de drone ile denetimde sürücülere ceza yağdı
YEREL HABERLER TEM'de drone ile denetimde sürücülere ceza yağdı