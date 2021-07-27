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Dolandırıcıların yeni hedefi: e-ticaret kullanan işletmeler

İHA

Dolandırıcıların yeni hedefi: e-ticaret kullanan işletmeler

Telefon ve pazarlama sistemleri üzerinden firmaları ve vatandaşları dolandıranlar, bu kez de dijital ortamda eticaret yapan işletmeleri hedef aldı.
Dolandırıcılar Google tarafından ücretsiz sunulan ve firmaların coğrafi konumla haritalarda görünmesini sağlayan sistemi şirketlere parayla pazarlamaya başladı. Eticaret alanına giren dolandırıcılar, arama motorundan ulaştıkları telefon numaraları ile işletmeleri arayarak adres konumlarının harita üzerinde gösterilmesi için 500 liraya kadar para talebinde bulunuyor. Bedava aldıkları hizmetin ücretli hale geldiğini düşünen işletme sahipleriyse istenen parayı banka ile havale ediyor ya da sözleşme teslimi sırasında kargo şirketi görevlilerine nakit olarak ödeme yapıyor. Dolandırıldıklarını daha sonrasında anlayan mağdurlar ise geride muhatap bir firma bulamıyor.
İdeasoft iş birliği ile eticaret çözümleri sunan Serbay Interactive ise bu konu ile ilgili sitesinde bir uyarı metni yayınlayarak kullanıcıları dikkatli olmaya davet etti. Firma adreslerinin harita üzerinde işaretlenmesinin Google tarafından ücretsiz olarak yapıldığını hatırlatan Dijital Stratejist Ertuğrul Özkan, yeni bir dolandırıcılık türünün ortaya çıktığını belirterek, "Firma adreslerinin harita üzerinde işaretlenmesi Google hizmetleri arasında yer alıyor ve bundan ücret alınmıyor. Firmalar Google Business ile kolay bir şekilde işletme kaydı oluşturabilir. Bunun için Google’de kayıt süresi de yok. Dolandırıcılar özellikle eticaret yapan firmaları hedef alıyor. Firmaların bu konuda dikkatli olmaları gerekiyor" dedi.

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