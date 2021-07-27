Kervan Kavşağında çalışmalar başlatıldı

– Düzce Belediyesi tarafından Kervan Kavşağında düzenleme çalışmaları başlatıldı. Ekipler ilk olarak refüj üzerinde bulunan ağaçların sökülmesine başlarken, su hatları da düzenleniyor.

Düzce’nin Organize Sanayi Bölgesi, TEM otoyolu, adliye, emniyet, şehir merkezi, Kuzey Çevre Yolu, Bahçeşehir Bağlantı Yolu ve D100 Karayolu gibi önemli noktalarını birbirine bağlayan Kervan Kavşağında Düzce Belediyesi ekiplerince düzenleme çalışmaları başlatıldı. Sürücülerin zamandan ve yakıttan tasarruf sağlayacağı kavşak içinde egzoz salınımı da azaltılması planlanıyor. Düzce Belediyesi ekiplerince yapılacak çalışmalar öncesinde ağaçlar zarar görmemesi açısından tek tek sökülürken, bölgede bulunan alt yapı olarak görülen sulama sistemleri de düzenlenmeye başlandı. Trafik ışıklarında da düzenleme yapacak olan ekipler, yoğunluk neredeyse ona göre ışıkların yanmasını sağlayacak. Kervan Kavşağında çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların kullanıma sunulması bekleniyor.

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