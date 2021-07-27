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Anne ve babası, Nuray Levent'i heyecanla izledi

DHA

Anne ve babası, Nuray Levent'i heyecanla izledi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) Tokyo 2020 Olimpiyat oyunlarında halterde 64 kiloda yarışan Nuray Levent'i (21), Düzce'de yaşayan anne ve babası haltercilerle birlikte heyecan içinde izledi. Nuray Levent madalya kazanamasa da ailesi kızlarının olimpiyatlara katılmasının gururunu yaşadı.
Düzce'de 14 yaşında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde haltere başlayan Nuray Levent kariyeri boyunca Türkiye ve Avrupa birincilikleri elde ederek milli takım kategorisinde 64 kiloda Tokyo 2020 Olimpiyat oyunlarına katılmaya hak kazandı. Olimpiyat finalinde silkme ve koparmada toplamda 220 kilogram kaldıran Nuray Levent turnuvayı 9. sırada tamamlayarak madalya hakkı elde edemedi.
Milli halterci Nuray Levent'i, annesi Ayşe Levent ile babası Ümit Levent, Düzce'de haltere gönül veren gençler ve Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'yla birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü toplantı salonuna kurulan dev ekrandan izledi. Levent'in anne ve babası, kızlarının ismi anons edilince büyük heyecan yaşarken, ağırlık kaldırdığı sırada da büyük heyecan yaşadı.
Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, ilerleyen yıllarda Levent'in başarılı olacağına inandığını ifade ederek, "Öncelikle Nuray kardeşimizi tebrik etmek istiyorum. Düzceli bir kardeşimizin olimpiyat oyunlarına katılmasından büyük gurur duyuyoruz. Biz aslında Nuray kardeşimizin başarılarına şahit olduk. Daha önce daha ağır yükleri kaldırdığını hatta 127 kilogram kaldırdığını biliyoruz. Fakat nasip, kısmet, psikoloji, motivasyon gibi durumlar çok önemli. Her ne kadar bu olimpiyatlarda başarı gösteremese de biz gönlümüzün şampiyonu olarak bağrımıza bastık." dedi.
Baba Ümit Levent, kızlarının kendilerini gururlandırdığını belirterek, "Nuray bir şampiyon. Bizim için şampiyon. Gururlandık. Düzce'den olimpiyatlara kadar yükselmesi bizim için çok gururu verici. Hocasının sayesinde buralara kadar geldi. Hocası olmasa bu başarılar olmazdı. Önünde çok zaman var. İnşallah başarılar elde edecek. O zaten şampiyon. 2014 yılındayken 14 yaşında bu spora başladı. Koşu yapıp futbol oynuyordu. Hocası onu görmüş ve haltere yönlendirmiş. Başarılar elde ederek yürüdüler, gittiler. Arkasında durduk ve arkasında durulursa bazı şeyler oluyor. Allah herkese böyle hayırlı evlat nasip etsin." diye konuştu.
Anne Ayşe Levent ise, "Çok heyecanlandık. Mutluyuz. Buna da şükürler olsun. Bu kadar yaptı. Her zaman arkasındayız. Kızımızla gurur duyuyoruz. Ailece hepimiz arkasındayız. Desteğimiz hep onunla olacak." dedi.
Yarışmalar devam ederken Nuray Levent ailesiyle görüntülü görüşme yaparak, gururunu paylaştı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Dev ekranda Nuray Levent yarışırken görüntü
Anne ve babası ile salonun görüntüsü
Anne ve babasının yaşadığı heyecanın görüntüsü
Gençlik ve Spor İl Müdürü ile röp
Anne ile röp
Baba ile röp
Nuray Şevent'in face timeden bağlantı kurması ve detaylar
 DHA-Spor Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2021-07-27 16:50:30

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