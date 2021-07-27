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Düzce’nin ilk olimpiyat sporcusunu ailesi ve protokol canlı yayında izledi Halı sahalardan olimpiyatlara kadar yükseldi

İHA

Düzce’nin ilk olimpiyat sporcusunu ailesi ve protokol canlı yayında izledi Halı sahalardan olimpiyatlara kadar yükseldi

– 2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarında Düzce’nin ilk olimpiyat sporcusu olan Nuray Levent, 64 kilogramda mindere çıktı. 9 farklı ülkenin sporcusu ile olimpiyatlarda yarışan Levent’i, ailesi ve Düzce protokolü canlı yayında izledi.
Tokyo’da yapılan 2020 olimpiyatlarına Düzce’nin ilk olimpiyat sporcusu olarak halter branşında Nuray Levent katıldı. 64 kilogramda mindere çıkan milli sporcu, koparmada 97 ve 100 kilogramı kaldırırken, 104 kilogramı kaldıramadı. Silkmede ilk olarak 116 kilo kaldırarak iyi giriş yapan Levent, ikinci kez podyuma çıktığında ise 120 kilogram kaldırdı. Son kez podyuma gelen milli sporcu Nuray Levent, 124 kiloyu denese de başarılı olamayarak turnuvada 9. oldu. Her ağırlık kaldırışında baba Ümit, anne Ayşe Levent ve abla Nurgül Bozkurt da heyecanı birlikte yaşadı. Nuray'ın her ağırlık kaldırışında onunla birlikte ekran başında ağırlık kaldıran ailesi heyecanlı dakikalar yaşadı.

"Gönüllerin şampiyonu"
Yarışma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan anne Ayşe Levent, "Kızımız ile gurur duyuyoruz. Her zaman onun yanındaydık. Yine yanında olacağız. O bizim gönüllerimizin şampiyonu. Oraya gitmesi bile büyük bir gurur. Ona her zaman destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Halı sahadan olimpiyat minderine çıktı"
Rakiplerine oranla daha genç olan 21 yaşındaki Nuray Levent’i, halı sahada top oynarken fark ederek halter minderine kadar ulaştıran antrenörü Yasin Aydın, gururlu olduğunu söyleyerek, "Duygularımı anlatamıyorum. 9 yıl önce ilmek ilmek işledik. Hedefimiz de zaten o zamanlardan koymuştuk. 2020 Tokyo olimpiyatlarıydı. Rabbim nasip etti. 100 bin sporcu arasından kota alarak olimpiyat oyunlarına gitmesi bizim için gurur verici bir olay. Haltere başlaması da çok enteresan oldu zaten. Nuray’ı halı sahada top oynarken gördüm. 12 topa vuruşunu gördük. Güçlü olduğunu gördüm. Halteri yapabileceğini düşündüm. Kendisiyle görüştüm. Birlikte antrenman yaptık, ailesiyle tekrar görüştük. Ailesinden de onayı alınca 'biz bu işi yapacağız' dedik. Hedef önce milli takımlara girmekti. Sonrasında ise olimpiyat oyunları olarak hedef koyduk. Tabi ben bu hedefi söyleyince bazı kesimler bana güldü" şeklinde konuştu.

Protokol ve aile hep birlikte canlı yayını takip etti
Olimpiyatlar, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü konferans salonunda canlı takip edildi. Düzce Valisi Cevdet Atay başta olmak üzere il protokol üyeleri ve Nuray Levent’in ailesi olimpiyatları canlı izledi. Nuray Levent’in kaldırdığı her kiloda heyecan birlikte yaşandı. Genç sporcuyu tebrik eden Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, "Düzce'mizin bir evladının 2020 Tokyo Olimpiyatlarına gitmesinden ve ilk defa bir Düzceli sporcumuzun olimpiyatlara katılmasından büyük gurur duyuyoruz. Bizler Nuray kardeşimizin başarılarına defalarca şahit olmuştuk. Daha önce Nuray 127 kilo kaldırmıştı. Fakat nasip kısmet. Motivasyon, konsantrasyon bunların hepsi önemli. Her ne kadar olimpiyatlarda başarı elde edememiş olsa da gönlümüzde olimpiyat şampiyonu oldu" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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