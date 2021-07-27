"Biz Anadoluyuz" projesi ile gençler İstanbul’a gitti

– Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği “Biz Anadolu'yuz” projesi kapsamında Gençlik Merkezi gönüllüleri, İstanbul’un tarihi ve kültürel yerlerini görmek amacıyla yola çıktı.
İller arasında kardeşlik köprüsünün kurulmasını amaçlayan “Biz Anadoluyuz” projesi kapsamında 40 Düzce Gençlik Merkezi Gönüllüsü 3 gün boyunca İstanbul’un tarihi ve kültürel yerlerini gezmek amacıyla geziye katıldı. Düzce’den proje kapsamında 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinden oluşan yaklaşık 40 kişilik öğrenci, İstanbul KYK yurtlarında konaklayacak. Proje kapsamında gezi programlarını tamamlayan öğrenciler, daha sonra Düzce’ye dönecekler.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.