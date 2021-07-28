Aşı seferberliği işe yaradı, 3 bin 500 kişi ilk doz aşısını oldu

– Düzce Valisi Cevdet Atay'ın koordinesiyle başlatılan aşı seferberliği kapsamında köylere giden mobil aşılama merkezinde 24 saatte 3 bin 500 kişi aşılandı.

Ülke genelinde korona virüs salgını ile mücadele kapsamında sürdürülen aşılama çalışmaları devam ediyor. Muğla, Balıkesir, Çanakkale, Edirne ve Kırklareli’nin ardından Amasya’nın da mavi şehirler arasına girmesi ile birlikte ülke genelinde aşılama yüzdesi 64.38’e yükseldi. Düzce'de de Vali Cevdet Atay'ın koordinesinde aşı seferberliği başlatıldı. Köy ve mahalle muhtarlarının katılımı ile kampanya başlatılarak, mobil aşı araçları köylere gitti. Seferberlik kapsamında 24 saat geçmeden 3 bin 500 kişiye 1. doz aşılama yapıldı. Ayrıca, 2. doz aşılama çalışmaları kapsamında da 900’e yakın kişinin aşılaması yapıldı. 1 ay içerisinde 1. doz aşılama sayısının yüzde 40 artması bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.