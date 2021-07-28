6 ayda 105 bin 472 hayvan aşılandı

– Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü, il genelinde hayvanların aşılama çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 2021 yılında ilk 6 ayda büyükbaş, küçükbaş ve köpeklere yönelik yapılan aşılama çalışmalarında 105 bin 472 hayvan aşılandı.

Düzce’de hayvan hastalıkları ile mücadele tüm hızı ile devam ediyor. Düzce İl Tarım ve Orman İl müdürlüğü ekipleri il genelinde belirlenen köylerde büyükbaş, küçükbaş ve köpeklere aşı çalışmalarını gerçekleştiriyor. 2021 yılının ilk 6 ayında il genelinde onlarca köy ve mahallede 99 bin 762 büyükbaş hayvana ŞAP Aşısı, LSD ve Sığır Brusellozu aşıları yapıldı. Ayrıca, yine il genelinde köylerde bulunan bin 998 küçükbaş hayvanlara koyun keçi vebası ve koyun keçi brusellozu aşıları yapıldı. Ayrıca koruyucu olarak il genelinde bulunan tüm köy ve mahallelerde bulunan 3 bin 712 köpeğe de koruyucu olarak kuduz aşısı yapıldı. Böylelikle il genelinde 6 ayda 105 bin 472 kişiye hayvana aşılama çalışmaları yapıldı.

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