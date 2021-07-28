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Plajlardan alınan örnekler temiz çıktı İçme suyunda klor çıktı, numuneler Ankara’ya gönderildi

İHA

Plajlardan alınan örnekler temiz çıktı İçme suyunda klor çıktı, numuneler Ankara’ya gönderildi

– Düzce’nin Akçakoca ilçesinde hastaneye bulantı ve karın ağrısı şikayeti ile başvuranların sayısının artmasının ardından plajlardan ve içme sularından örnekler alındı. Yapılan çalışmalar sonrasında plajlardan alınan örnekler temiz çıkarken, içme suyunda ise klor çıktı. Numuneler Ankara’ya gönderildi.
Düzce’nin Akçakoca ilçesinde son günlerde vatandaşlar hastaneye bulantı ve karın ağrısı şikayeti ile başvurmaya başladı. Yoğun bir şekilde artışın olmasının ardından Halk Sağlığı Başkanlığı harekete geçerek, plajlardan ve içme suyundan örnekler aldı. Buna göre Kalkın plajı, Çuhallı plajı ve kale plajından alınan yüzme suyu verileri temiz çıktı. Ayrıca; Yukarı Mahalle, Osmaniye Mahallesi ve Ayazlı mahallesi izleme noktalarından içmekullanma suyu numunesi alındı. İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre uygun olduğu tespit edildi.

İçme suyu ve şebekesinde klor tespit edildi
Ekipler 25, 26 ve 27 Temmuz tarihlerinde Akçakoca İçme ve kullanma suyu şebekesinde, bakiye klor ölçümü yapılmış ve numune alınan izleme noktalarında uygun miktarda klor tespit edildi. İçmekullanma suyu arıtma tesisi depo çıkışından 27 Temmuz 2021 tarihinde “noro virüs, adeno virüs ve rota virüs” analizleri yapılması için su numunesi alınmış ve Ankara Tüketici Güvenliği ve Halk Sağlığı Laboratuvarları Daire Başkanlığına teslim edildi.

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