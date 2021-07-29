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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce’de her mahalleye park yapılıyor

İHA

Düzce’de her mahalleye park yapılıyor

– Düzce Belediyesi tarafından park ihtiyacı olan 19 noktaya yeni park alanları kazandırıldı.
Düzce Belediyesi, şehir merkezi ve Bahçeşehir bölgesinde mahallelere yeni parklar kazandırma çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün "her mahalleye bir park" yapılması sözü tek tek yerine getiriliyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bir yandan deforme olan parkların bakım ve onarımlarını tamamlarken, bir yandan da çocuk ve gençlerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda oyun oynayıp spor yapabilecekleri yeni alanlar oluşturmaya devam ediyor.
Müdürlüğe bağlı ekipler, bu kapsamda yerel seçimlerin hemen ardından harekete geçerek 2019 yılı sonuna kadar Aziziye, Darıcı, Sancaklar ve Nalbantoğlu mahallelerinde yaşayan vatandaşları yeni parklarla buluşturdu. Ekipler, ayrıca Darıcı Mahallesinde bulunan eski parkı da revize ederek daha kullanışlı hale getirdi. 2020 yılının başlangıcı ile birlikte hız kesmeden yeni park yapımı ve revize çalışmalarını devam ettiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Azmimilli Mahallesi muhtarlık parkı başta olmak üzere, Burhaniye Mahallesi muhtarlık parkı, Koçyazı, Akınlar, Hamidiye, Beyciler ve Şehit Hüseyin Kıl Mahalle muhtarlığında yeni park alanları oluşturdu. Ekipler, Fatih Mahallesi muhtarlık parkı ve Uzunmustafa Mahallesi Sermet Boz parklarını ise revize ederek sağlıklı hizmet vermelerini sağladı.

İlk 7 ayda 2 mahalleye daha yeni park yapıldı
Müdürlük ekipleri, 2021 yılının 7 aylık döneminde ise Fatih Mahallesi ve Aziziye Mahallesi emniyet müdürlüğü arkasında yeni parkları faaliyete geçirirken, Aziziye Mahallesi Hacı Hilmi sokak, Azmimilli Mahallesi ve Orhangazi Mahallesinde bulunan parkı da revize ederek yeniden kullanıma açtı. Mahallelerde yeni park çalışmalarının devam ettiğini ayrıca bakım ve onarım çalışmalarının da rutin olarak sürdüğünü kaydeden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Yerel seçimlerin üzerinden 28 aylık bir süre geçti. Seçim döneminde mahalle ziyaretlerimiz kapsamında mahalle sözleşmelerinde ‘her mahalleye yapma bir park’ sözümüzü yerine getiriyoruz. Bu süreçte park eksiği bulunan birçok mahallemizi yeni parklar ile buluşturduk. Birçok parkımızı da revize ederek daha kullanışlı halde halkımızın hizmetine sunduk. Toplamda 18 yeni parkımızı hizmete açtık. Sosyal belediyecilik kapsamında bu çalışmaların halkımızla buluşması, çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı ve güvenli bir alan içerisinde zaman geçirebilmeleri için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

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