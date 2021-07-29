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Olimpiyatlara katılan halterci evine döndü Şampiyon gibi karşılandı, evine polis eskortu ile götürüldü Milli halterci Nuray Levent: "2024 Paris olimpiyatlarından madalya ile döneceğim"

İHA

Olimpiyatlara katılan halterci evine döndü Şampiyon gibi karşılandı, evine polis eskortu ile götürüldü Milli halterci Nuray Levent: "2024 Paris olimpiyatlarından madalya ile döneceğim"

– Düzce’nin olimpiyatlara gönderdiği ilk sporcu olan milli halterci Nuray Levent, 2020 Tokyo olimpiyatlarında 9. olmasının ardından memleketi Düzce’de şampiyon gibi karşılandı. Evine kadar polis eskortu ile getirilen milli halterci, "2024 Paris olimpiyatlarından bu sefer boş değil madalya ile döneceğim" dedi.
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi ve Düzce'yi 64 kilogramda halterde temsil eden milli halterci Nuray Levent, memleketi Düzce’de şampiyonlar gibi karşılandı. Tokyo’dan önce Ankara’ya gelen Levent, daha sonra Düzce’ye hareket etti. TEM otoyolu Düzce gişelerde Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı başta olmak üzere beraber hazırlık yaptığı antrenörü Yasin Aydın, halterci gençler ve ailesi karşılama düzenledi. Şampiyon gibi karşılanan milli halterci, ailesi ve sevenlerine sarılmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Önümüzde 23 yaş altı Avrupa Şampiyonası var, ona hazırlanıyorum"
Olimpiyatlara gitmekten dolayı çok gururlu olduğunu dile getiren Nuray Levent, "Düzce’mi ve tüm ülkemi gururlandırdığım için öncelikle çok mutluyum. Bunun için 5 senedir hazırlıklarımız sürüyor. Çok çalıştık. Çok emek verdik. Allah yüzümüze güldü. İlk kotamızı aldık. Sonra yarışmaya gittik, orada madalya alamasak da en iyi derecemi yaptım. Daha güzelleri olacak. Çok mutluyum. Çalışmalara tabii ki devam edeceğiz. Önümüzde ilk 23 yaş altı Avrupa Şampiyonası var oraya hazırlanacağım. 10 Ağustos’ta Isparta’ya kampa gideceğim. Paris’te düzenlenecek olan olimpiyatlara da gidip bu sefer boş değil madalya ile döneceğiz. Olimpiyat bildiğiniz gibi her sporcunun hayalidir. Bu da benim en büyük hayalimdi. Geçtiğimiz yıllarda hem kendi hocam, tohum hocalarım ve Milli takım hocalarımla uzun bir çalışma dönemi geçirdik. Onlara da çok teşekkür ederim. Onlarla planlıyorduk. Sonra kotayı aldık çok mutlu olduk. Olimpiyatlar Dünya’da ki sporcuların görebileceği en yüksek organizasyon" şeklinde konuştu.

"Kaldırabileceğim bir kiloydu, ama vücudum soğudu"
124 kiloyu kaldıramayışı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Nuray Levent, "124 kilo kaldıramayışımdan dolayı da benden önce Kübalı bir sporcu girmişti. Kaldırışını yaptı. Hakemler geçerli verdi fakat jüri durdurdu. Sürekli videoyu izlediler. 23 dakika video izlediler ve bende bu arada hiç kiloya girmedim, vücudumda bir soğuma oldu o yüzden olmadı. Yoksa yapabileceğim bir kiloydu" ifadelerini kullandı.
Nuray Levent, açıklamalarının ardından konvoy eşliğinde evine gitti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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