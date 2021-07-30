Halk otobüsü mobil aşı aracı oldu

– Düzce Valiliği koordinesinde başlatılan "aşı seferberliği" kapsamında, Düzce Belediyesi halk otobüslerini mobil aşı araçlarına dönüştürdü. Otobüsler, ilçe merkezlerinde hizmet vermeye başladı.

Korona virüs ile mücadelede en etkin yöntemlerden olan aşılama çalışmalarına Düzce Belediyesinin desteği sürüyor. Şehrin çeşitli yerlerinde aşı noktası oluşturan Düzce Belediyesi, Akçakoca ilçesine de bir adet otobüs gönderdi. Mobil aşı aracı olarak kullanılacak olan otobüs, 1 ay boyunca Akçakoca’da hizmet verecek.

"Tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz"

Düzce Belediyesinin ayrım yapmadan tüm şehrin hizmetinde olduğunu söyleyen Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Salgının başından bu yana vatandaşlarımızın sağlığı için seferber olan sağlık personellerimize teşekkür ediyorum. İçinde bulunduğumuz süreçte aşılamanın ne denli önem arz ettiğini acı tecrübelerle yaşıyoruz. Bunun en aza indirgenmesi adına Düzce Belediyesi olarak biz de tüm imkanlarımızla sağlık çalışanlarımızın yanındayız. Umuyor ve diliyorum ki aşılarımızın tamamlanması ile bu salgından en hızlı ve en kısa sürede kurtulacağız. Tüm vatandaşlarımızı biran önce aşılarını olmaya davet ediyorum" dedi.

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