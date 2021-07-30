Fındıklık alanında kenevir yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Düzce’de polis ekipleri tarafından fındıklık alanında yapılan kontrollerde 171 adet hint keneviri bulundu.

Akçakoca İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayazlı Mahallesi’nde bulunan fındıklık alanında yaptığı aramalarda 171 adet Hint keneviri bitkisi ele geçirdi. Bitkiler muhafaza altına alınırken, şüpheli 1 şahıs hakkında "uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde murakabesi" hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.