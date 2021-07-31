İşletmeciden gençlere 'Aşı sizden yemek bizden' kampanyası 



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de restoran işleten Tuğrul Tunç, 17 ile 19 yaş arası gençlerin koronavirüse karşı aşılanmaya tereddüt ettiğini öğrenince teşvik için `Aşı sizden yemek bizden´ kampanyasını başlattı. Tunç, bir daha kapanma yaşamak istemediklerini belirterek, gençlere aşı olmalarını önerdi.

Kentte restoran işleten Tuğrul Tunç, esnafla Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ziyareti sırasında, hem vaka sayılarının arttığını hem de özellikle 17 ile 19 yaş arası gençlerin aşı olmakta yavaş davrandıklarını öğrendi. Tunç, tam kapanmanın olmamasına katkı sağlamak ve gençleri aşıya teşvik etmek için `Aşı sizden yemek bizden´ adlı kampanyayı başlattı. E-nabız sistemi üzerinden aşı olduğunu gösteren gençler, Tunç´un işlettiği restoranda ücretsiz yemek yiyebilecek.

Kampanya hakkında bilgiler veren Tuğrul Tunç, "Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla alakalı 2 kez tam kapanma gördük. Bir daha inşallah bu kapanma gerçekleşmez. Bununla alakalı esnaf olarak çok sıkıntı çektik. Üçüncü bir kapanmayı kaldıramayacağız. Geçtiğimiz günlerde İl Sağlık Müdürlüğü´nü ziyarette bulunduk. Kendilerinden hem vaka sayılarında artış yaşanmaya başladığını hem de 17-19 yaş arası gençlerin aşı olmadıklarını ya da aşı olmakta yavaş davrandıklarını öğrendik. Bununla alakalı olarak gençleri aşıya yönlendirmek ve bir nebze katkımız olur, düşüncesiyle bir kampanya başlattık. 17-19 yaş arası gençlere ücretsiz yemek ikramı yapmayı planladık. Gençlerimizi `Aşı sizden yemek bizden´ diyerek aşı olmaya davet ediyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-07-31 13:34:39



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