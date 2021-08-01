Günlük kiralık evde 2 kadını döven şüphelilere gözaltı



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´de günlük kiralık evde uyuşturucu madde alan ve 2 kadını darp ederek evden atan 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 05.00 sıralarında Konuralp Mahallesi´nde meydana geldi. Polis, günlük kiralık ev olarak kullanılan bir dairede aşırı gürültü ve kavga sesleri olduğu yönünde ihbar aldı. Polis ekipleri eve gittiğinde Ş.C. ve Ö.A. isimli kadınların K.U. ve C.B. tarafından darp edilerek dışarı atıldıklarını öğrendi. Eve yapılan baskında bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu kullanmaya yarayan aparatlar ele geçirildi. K.U. ve C.B. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-08-01 13:12:46



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