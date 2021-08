Düzce’de yolcu sayısı 3 kat arttı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün ulaşım sistemini vatandaşların memnuniyetini maksimum seviyeye çıkartmak amacıyla kurduğu Ulaşım A.Ş. yönetimi pandemi kısıtlamalarının kalkmasının ardından toplu taşımayı paydaşlarıyla birlikte masaya yatırdı. Gerçekleştirilen toplantıda talepler ve yapılması gerekenler ele alındı.

Düzce Belediyesi iştirak şirketlerinden biri olan Ulaşım A.Ş. ildeki toplu taşıma araç sahipleri ile bir araya gelerek hem normalleşme sürecindeki beklentileri aktardı hem de araç sahiplerinin taleplerini dinledi. Belediye Erguvan Tesisleri Otağ Çadırında gerçekleştirilen toplantıya Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer, Düzce Belediyesi Ulaşım Master Planı Danışmanı Bekir Ilıcalı, Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği Başkanı Ercan Soydaş, Kent Kart Genel Müdürü Burak Peksoy, Karsan Bölge Servis Müdürü Uğur Şahin, yönetim kurulu üyeleri ve toplu taşıma araç sahipleri katıldı.



“Toplu taşıma ekip işi”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Düzce Belediye Başkan yardımcısı Cengiz Tuncer, toplu taşımada devrim niteliğinde değişiklik yapıldığını, Türkiye’de aynı anda hem otobüsleri, hem güzergahları, hem şoförleri, hem de kart sistemini değiştiren tek şehir olduklarını ve vatandaşların memnuniyetinin ancak ekip işiyle olabileceğine inandıklarını kaydederek, “Bu toplantı ile beklentilerimizi, isteklerimizi ve iyileştirme taleplerini dile getireceğiz. Birlikte yol alarak bu ulaşımı nasıl daha ileriye ve güzele taşırız diye fikir alışverişinde bulunacağız” dedi.

Düzce Belediyesi Ulaşım Master Planı Danışmanı Bekir Ilıcalı, toplantıda araçların ve şoförlerinin 11 aylık toplam verilerini paylaştı. Sistemli bir şekilde her gün araçları takip ettiklerini, kaç kilometre yol yapıldığını, kaç yolcunun araçları kullandığını, güzergah değişikliklerinin yolcu sayılarına yansımalarına kadar verilerle anlatan Ilıcalı, pandemi sonrasında toplu taşımanın Düzce’de daha da iyi hale geleceğini kaydetti.



22 bin yolcu araçları kullanıyor

Düzce Ulaşım A.Ş. Toplu Taşıma Değerlendirme toplantısında 33 hatta günlük 857 sefer yapıldığı açıklanırken araçların ortalama 24 bin kilometre yol kat ettikleri belirtildi. Pandemi süresinde günlük 8 bin olan yolcu sayısı da 22 Bin’e çıktı. Yapılan analizlerle birlikte okulların açılmasının ardından yolcu sayısının artacağı kaydedildi.

Sunumun ardından toplu taşıma araç sahiplerinin talep ve önerilerini dinleyen konuşmacılar, soruları yanıtladı. Araç sahiplerinin her aracın farklı kilometre yol kat etmesi sorusunu cevaplayan Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer, ulaşım sektöründe ilk defa uygulamaya konulan ve ARGE çalışmaları sonucunda hazırlanan yapay zeka yazılım ile her aracın ay sonunda aynı kilometre yol kat edeceğini belirtti.

