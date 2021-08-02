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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kervan kavşağı gece gündüz takipte

İHA

Kervan kavşağı gece gündüz takipte

Geçtiğimiz günlerde ilk kazmanın vurulduğu Kervan Kavşağı İyileştirme projesinin kısa sürede tamamlanması için çalışmalar hızla ilerliyor. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün üzerinde titizlikle durduğu proje için Belediye Başkan Yardımcıları da çalışmaları gece gündüz takip ediyor.
Düzce’nin önemli geçiş noktalarından biri olan, birçok bölgeyi birbirine bağlayan ve günde binlerce aracın geçtiği, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün de üzerinde titizlik ile durduğu Kervan kavşağının yeniden düzenlenmesi için çalışmalar aralıksız sürüyor. Trafik akışının hızlanması ve sürücülerin zamandan ve yakıttan tasarruf edilmesi adına başlatılan iyileştirme projesini başkan yardımcıları da yakından inceliyor. Dönel kavşağın kaldırıldığı bölgede sinyalizasyon alt yapısı için çalışma başlatıldı.
Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer, geçtiğimiz gün refüjlerdeki tabela ve elektrik direklerinin söküldüğü kavşakta incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sakin olan gece saatlerinde çalışma alanına giden Tuncer, kavşağın kısa sürede bitmesi için gece gündüz çalışma yapıldığını kaydetti.
Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli de Kervan Kavşağı İyileştirme Projesinin son halini görmek için alanda incelemelerde bulundu. Belediye ekiplerinden bilgi alan Gösterişli, kavşağın tamamlanmasının ardından akıllı sinyalizasyon sistemi ile trafik akışının rahatlayacağını belirtti.

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