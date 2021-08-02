Summer Camp 2021’de Yağızhan rüzgarı esti

– Düzce 1453 Atılgan Spor Kulübü sporcularından Türkiye, Balkan ve Avrupa Şampiyonu Milli Sporcu Yağızhan Mustafa Ödemiş, WKB Dünya Federasyonu tarafından Ukrayna’da düzenlenen “Summer Camp 2021” kampına katıldı. Ödemiş, sergilediği performansla alkışları hak ederken uluslararası 3. Dan sınavını da başarıyla tamamladı.

WKB Dünya Federasyonu tarafından Ukrayna’da düzenlenen ve Almanya, Belçika, İspanya, Azerbaycan ve Türkiye’den milli sporcuların katılım sağladığı “Summer Camp 2021 kampı 25 Temmuz– 1 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

WKB Türkiye temsilcisi Gökhan Bahadır Ödemiş başkanlığında Türkiye’den milli sporcular Yağızhan Mustafa Ödemiş, Aysima Ersin, Sahra Yıldız ve Turgut Yıldız kampa katılım sağladı. Kampa katılım sağlayan 912 sporcuya, WKB Dünya Federasyon Başkan Yardımcısı Shihan Sergei Vsevolodov tarafından kamp boyunca günde 5 kez Kata, Kihon, Kumite çalışmaları yaptırıldı. Bir hafta süren kampta Düzce’yi ve ülkemizi başarı ile temsil eden milli sporcu Yağızhan M. Ödemiş, uluslararası 3. Dan sınavlarının gerçekleştirildiği kampta, dayanıklılık sınavı başta olmak üzere kata ve teknik sınavlarda büyük bir başarı örneği sergiledi. Kampın son gününde 80 dakika boyunca 40 kişi ile dövüşerek uzun süreli dövüş sınavından da başarılı şekilde geçen Yağızhan, uluslararası Dan derecesini de yükseltti.

Ulusal ve uluslararası katıldığı tüm şampiyonalarda performansı ile dikkatleri üstüne çeken, elde ettiği derecelerle büyük katkıda bulunan Şampiyon ve Milli sporcu Yağızhan Mustafa Ödemiş, başarılarına bir yenisini daha eklemiş olarak yurda dönüş yaptı.

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