Polimer teknolojisi programı önemli iş imkanları sunuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polimer teknolojisi programı önemli iş imkanları sunuyor

İHA

Polimer teknolojisi programı önemli iş imkanları sunuyor

– Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Haydar Göksu, bu yıl ilk kez Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu bünyesinde öğrenci alacak Polimer Teknolojisi Programı hakkında önemli bilgiler verdi.
Polimer malzemelerinin kullanım alanının her geçen gün arttığını belirten Doç. Dr. Haydar Göksu, bu nedenle amaçlarının; sektöre hizmet edebilecek, temel bilgi ve becerilere sahip, problemlere pratik çözüm arayışı ortaya koyan teknikerler yetiştirmek olduğunu ifade etti.

“İş birlikleri öğrencilere en büyük katkı”
Bölgede polimer sektörüne hizmet eden firmaların varlığı ve Düzce Üniversitesi ile olan iş birliklerinin öğrencilere sağlayabilecekleri en büyük katkı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Göksu, programın en güçlü yönünün laboratuvarda yapılan deneylerle ve uygulamalarla öğrencileri yetiştirmek olduğunu dile getirdi. Öğrencilerin hem laboratuvarda neler yapıldığını göreceğini, hem de uygulama imkanı bulacağını ifade eden Göksu, sektörde yer alan firmalarla iletişimde olacakları için üretilen ürünlerin uygulama sahaları ile tanışacaklarını da sözlerine ekledi.

Laboratuvar kapasitesi ve donanımı yeterli
Programda yer alan laboratuvar kapasitesi ve donanımı ile gerekli ihtiyaçların karşılanmasının mümkün olduğunu söyleyen Göksu, ayrıca Düzce Üniversitesi kampüsünde bulunan laboratuvar ve araştırma imkanlarının ve en önemlisi de iş birliği içerisinde oldukları firmaların sağladıkları imkanların öğrencilerin daha ileri bilgi, beceri ve teknoloji ile mezun olmalarına zemin hazırlayacağını vurguladı.
Programdan mezun olacak öğrencilerin; temel kimya, organik ve polimer kimyası bilgisine sahip olacağını, ekstrüzyon teknolojisine vakıf olacağını ve makinelerini kullanma becerisi kazanacağını söyleyen Doç. Dr. Haydar Göksu, polimer mamullerin imalat sürecinden hammaddeleri üretime hazırlamaya, makine bakımından kalite kontrol işlemlerini yürütmeye kadar birçok yetkinlik kazanacaklarına işaret etti.

Polimer teknikerlerinin çalışma alanları oldukça geniş
Polimer Teknolojisi Programı’nın iş olanaklarından da söz eden Doç. Dr. Göksu, “Otomotiv sanayi, Ülkemizde en gelişmiş 3 sektör içerisinde yer almaktadır. Polimer Teknikerleri; otomotiv sanayisinde taşıt ve uçak lastikleri, çamurluk lastikleri, taşıt iç döşeme lastikleri, lastik ve kauçuk ayakkabı, kayış, hortum gibi lastik ile plastik mamuller imali üzerine çalışan fabrika ve atölyelerde iş bulabilmektedir. Özellikle otomotiv sanayisindeki gelişmeler, Ülkemizdeki motorlu taşıt sayısındaki artış ve eğitim yerlerinin sınırlı olması, mesleğe talebi arttırmaktadır. Polimer teknikerlerinin çalışma alanları oldukça geniştir” ifadelerini kullandı.
Öğrencilerin polimer sektöründe çalışmaya hazır, cihazları ve makineleri tanıyan, temel kimya bilgi ve becerilerine sahip olarak mezun olacağını belirten Göksu, DGS sınavı ile Fen Edebiyat Fakültesi “Kimya Bölümü” ile Mühendislik Fakültesi bünyesindeki “Kimya Mühendisliği”, “İmalat Mühendisliği”, "Polimer Mühendisliği", "Lif ve Polimer Mühendisliği" ve "Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya" bölümlerinde eğitimlerine devam edebilecekleri bilgisini paylaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Atay, “Hassas olmamız lazım”
YEREL HABERLER Vali Atay, “Hassas olmamız lazım”
Cumayeri Belediyesi zabıta ekipleri denetim yaptı
YEREL HABERLER Cumayeri Belediyesi zabıta ekipleri denetim yaptı
Çanakkale-Balıkesir kıyı şeridinde insanlığa en uzak yeni buluntulara ulaşıldı
YEREL HABERLER Çanakkale-Balıkesir kıyı şeridinde insanlığa en uzak ...
Tarımsal biyoteknoloji bölümü ilk kez öğrenci alacak
YEREL HABERLER Tarımsal biyoteknoloji bölümü ilk kez öğrenci alacak
Summer Camp 2021’de Yağızhan rüzgarı esti
YEREL HABERLER Summer Camp 2021’de Yağızhan rüzgarı esti
Geleneksel köy mevlidinin 20.'si düzenlendi
YEREL HABERLER Geleneksel köy mevlidinin 20.'si düzenlendi
Şerafettin Keleş son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şerafettin Keleş son yolculuğuna uğurlandı
DTSO olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER DTSO olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi
Kervan kavşağı gece gündüz takipte
YEREL HABERLER Kervan kavşağı gece gündüz takipte
Milli takım için ter dökecekler
YEREL HABERLER Milli takım için ter dökecekler
Düzce’de yolcu sayısı 3 kat arttı
YEREL HABERLER Düzce’de yolcu sayısı 3 kat arttı
Fındık üreticilerine 'hasat' uyarısı
YEREL HABERLER Fındık üreticilerine 'hasat' uyarısı
5 katlı binanın çatısı alev alev yandı Gece yarısı çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
YEREL HABERLER 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı Gece yarısı ...
Mobil aşı araçları köylerde
YEREL HABERLER Mobil aşı araçları köylerde
ATV ile göle uçtular: 2 yaralı
YEREL HABERLER ATV ile göle uçtular: 2 yaralı
Balık tutmak için girdiği derede boğuldu 
YEREL HABERLER Balık tutmak için girdiği derede boğuldu 
Balık tutmak için girdiği derede boğuldu
YEREL HABERLER Balık tutmak için girdiği derede boğuldu
Sivrisinekle mücadele sürüyor
YEREL HABERLER Sivrisinekle mücadele sürüyor
Düzce Belediyesi’nden Manavgat’a bir destek daha 13 tonluk su aracı Manavgat’a yola çıktı
YEREL HABERLER Düzce Belediyesi’nden Manavgat’a bir destek daha 13 ...
Vali Atay çöken yolda incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Atay çöken yolda incelemelerde bulundu
Günlük kiralık evde 2 kadını döven şüphelilere gözaltı
YEREL HABERLER Günlük kiralık evde 2 kadını döven şüphelilere ...
Ayşe Keşir: "100'e yakın yangın çıkması tesadüf değil" AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir Düzce'de
YEREL HABERLER Ayşe Keşir: "100'e yakın yangın çıkması tesadüf ...