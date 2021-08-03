Polimer teknolojisi programı önemli iş imkanları sunuyor

– Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Haydar Göksu, bu yıl ilk kez Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu bünyesinde öğrenci alacak Polimer Teknolojisi Programı hakkında önemli bilgiler verdi.

Polimer malzemelerinin kullanım alanının her geçen gün arttığını belirten Doç. Dr. Haydar Göksu, bu nedenle amaçlarının; sektöre hizmet edebilecek, temel bilgi ve becerilere sahip, problemlere pratik çözüm arayışı ortaya koyan teknikerler yetiştirmek olduğunu ifade etti.



“İş birlikleri öğrencilere en büyük katkı”

Bölgede polimer sektörüne hizmet eden firmaların varlığı ve Düzce Üniversitesi ile olan iş birliklerinin öğrencilere sağlayabilecekleri en büyük katkı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Göksu, programın en güçlü yönünün laboratuvarda yapılan deneylerle ve uygulamalarla öğrencileri yetiştirmek olduğunu dile getirdi. Öğrencilerin hem laboratuvarda neler yapıldığını göreceğini, hem de uygulama imkanı bulacağını ifade eden Göksu, sektörde yer alan firmalarla iletişimde olacakları için üretilen ürünlerin uygulama sahaları ile tanışacaklarını da sözlerine ekledi.



Laboratuvar kapasitesi ve donanımı yeterli

Programda yer alan laboratuvar kapasitesi ve donanımı ile gerekli ihtiyaçların karşılanmasının mümkün olduğunu söyleyen Göksu, ayrıca Düzce Üniversitesi kampüsünde bulunan laboratuvar ve araştırma imkanlarının ve en önemlisi de iş birliği içerisinde oldukları firmaların sağladıkları imkanların öğrencilerin daha ileri bilgi, beceri ve teknoloji ile mezun olmalarına zemin hazırlayacağını vurguladı.

Programdan mezun olacak öğrencilerin; temel kimya, organik ve polimer kimyası bilgisine sahip olacağını, ekstrüzyon teknolojisine vakıf olacağını ve makinelerini kullanma becerisi kazanacağını söyleyen Doç. Dr. Haydar Göksu, polimer mamullerin imalat sürecinden hammaddeleri üretime hazırlamaya, makine bakımından kalite kontrol işlemlerini yürütmeye kadar birçok yetkinlik kazanacaklarına işaret etti.



Polimer teknikerlerinin çalışma alanları oldukça geniş

Polimer Teknolojisi Programı’nın iş olanaklarından da söz eden Doç. Dr. Göksu, “Otomotiv sanayi, Ülkemizde en gelişmiş 3 sektör içerisinde yer almaktadır. Polimer Teknikerleri; otomotiv sanayisinde taşıt ve uçak lastikleri, çamurluk lastikleri, taşıt iç döşeme lastikleri, lastik ve kauçuk ayakkabı, kayış, hortum gibi lastik ile plastik mamuller imali üzerine çalışan fabrika ve atölyelerde iş bulabilmektedir. Özellikle otomotiv sanayisindeki gelişmeler, Ülkemizdeki motorlu taşıt sayısındaki artış ve eğitim yerlerinin sınırlı olması, mesleğe talebi arttırmaktadır. Polimer teknikerlerinin çalışma alanları oldukça geniştir” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin polimer sektöründe çalışmaya hazır, cihazları ve makineleri tanıyan, temel kimya bilgi ve becerilerine sahip olarak mezun olacağını belirten Göksu, DGS sınavı ile Fen Edebiyat Fakültesi “Kimya Bölümü” ile Mühendislik Fakültesi bünyesindeki “Kimya Mühendisliği”, “İmalat Mühendisliği”, "Polimer Mühendisliği", "Lif ve Polimer Mühendisliği" ve "Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya" bölümlerinde eğitimlerine devam edebilecekleri bilgisini paylaştı.

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