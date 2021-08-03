Düzce’de fındık hasadı 9 Ağustosta başlayacak

–Düzce’nin önemli tarım ürünleri arasında yer alan fındığın hasat tarihleri belli oldu. İlk hasat sahil kesimlerde 9 Ağustosta başlayacak.

Düzce’de fındık hasat tarihleri belli oldu. Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek, yapılan arazi çalışmaları sonucunda il genelindeki 2021 yılı fındık hasat tarihlerini bildirdi. Buna göre il genelindeki hasat tarihleri şu şekilde olacak; Sahil kesimlerde 0 ile 250 metre arası rakım olan bölgelerde 9 Ağustos 2021, Orta kesim 250 ile 500 metre arası rakım bölgelerde 15 Ağustos 2021 ve Yüksek kesim 500 metreden yukarı rakımlarda 19 Ağustos 2021 tarihinde başlayacak.



İl Müdürü Çiçek hasat başlamadan önce fındık bahçelerinde ot temizliği yapılması gerektiğini belirterek “Bölgemizin yağışlı olması ve buna bağlı olarak da yabancı ot ve dikenlerin bol ve hızlı gelişme göstermesi fındık hasadını güçleştirmekte ve yere düşen fındıkların kaybolmasına neden olmaktadır. Üreticilerimiz tarafından fındık hasadına başlamadan önce fındık hasadını güçleştirmemesi ve yere düşen fındığın kaybolmaması için hasattan 510 gün önce fındık bahçelerinde ot temizliği yapılmalıdır. Hasat olgunluğuna ulaşmadan toplanan fındıklarda randıman ve kalite kaybı yaşanacağından zamanından önce fındık hasadının yapılmaması önemlidir. Fındık çeşitlerinin hepsi aynı anda hasat olumuna gelmemektedir. Bu nedenle çeşitlerin ayrı ayrı ve hasat olumuna geldiğinde toplanması gerekir. Fakat bahçelerimizin karışık çeşitlerden kurulu olması, en azından bahçedeki hakim çeşidin olgunlaştığında hasadın yapılmasını zorunlu kılmaktadır” dedi.



Çiçek, fındıkta hasat olgunluğu kriterlerini ise şu şekilde bildirdi; “Zurufların (yeşil kabuğun) iyice sararıp kızarmaları, Fındık danelerinin zuruf içerisinde oynamaya başlaması, Sert meyve kabuğunun ¾ oranında kızarması ve iç fındığın kendine has sertlik ve tadını alması, Sağlam ve dolgun meyveleri taşıyan dalların sallandığı zaman meyvelerin ¾'ünün daldan dökülmesi, Kabuk kırıldığında iç fındığın zarının koyu krem rengine dönüşmesi.”



Üreticilerin fındık hasadı esnasında dikkat etmesi gereken ile ilgili bilgiler veren Çiçek “Fındığın en iyi hasat edilme şekli dalları silkelemek suretiyle yerden toplanarak hasat edilmesidir. Bu sebeple elverişli bahçelerde yerden toplanarak hasat edilen fındıklar tam hasat olgunluğunda toplandığından randıman ve kalite iyi olacak ayrıca bir sonraki yılın mahsulünü oluşturacak olan tomurcuklar da zarar görmemiş olacaktır. Bölgede yaygın olarak uygulanan daldan el ile toplanarak fındığın hasat edilmesinde, dalların birbirine sürtünmemesine, çotanakların dala birleştiği yerden tek tek koparılmasına ve gelecek yılın mahsulünü oluşturacak olan tomurcuklara zarar vermemek için sıyırma şeklinde toplama yapılmamasına dikkat edilmesi gerekir” dedi.



“Toplanan fındıkları çuvalda bekletmeyin”

Fındığın iyice kurutulması gerektiğini işaret eden Necdet Çiçek “Toplanan fındıklar çuvallarda bekletilmemelidir. Toplanan fındıkların harmanlanmasında fındığın iyice kurutulması, kurutulan fındıkların serin, kuru ve havalanabilir nitelikteki yerlerde depolanması gerekmektedir. Hasat olumundan önce toplanmış, iyi kurutulmamış ve fazla nemli fındıkların muhafazası oldukça güç olduğu bu gibi fındıklarda küflenme, acılaşma ve kızışma olmaktadır. Yine insan ve hayvan sağlığı için zararlı olan aflatoksin de erken toplama, olumsuz harmanlama ve uygun olmayan depolama şartlarından kaynaklanmaktadır. İhraç edilen aflatoksinli fındıklar dış pazarlardan geri dönecektir. Bu ürünlerin geri dönmesiyle hem sanayicimiz hem de üreticilerimiz zarar göreceklerdir. Dolayısıyla tüm bu nedenlerden dolayı Ülke ekonomimiz zarara uğrayacaktır. Çevre kirliliği ve orman yangınlarının önlenmesi açısından fındık zurufunun yakılmayarak, gübre olarak değerlendirilmelidir. Üreticilerimizin fındıkta rekolte ve kalite kaybı yaşamamaları ve sağlıklı üretim için açıklanan hasat tarihlerinden önce fındıklarını hasat etmemeleri çiftçilerimizin yararına olacaktır” ifadelerinde bulundu.

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