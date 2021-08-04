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Genç kızın zamanında müdahalesi yaşlı adamı hayata döndürdü Genç kızın yaşlı adamı hayata döndürdüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı

İHA

Genç kızın zamanında müdahalesi yaşlı adamı hayata döndürdü Genç kızın yaşlı adamı hayata döndürdüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Düzce’de girdiği çıkmaz sokakta kalp krizi geçiren yaşlı adama sokakta bulunan otelde resepsiyon görevlisi olarak çalışan anestezi mezunu genç kız hayat verdi. Araç içinde kalp krizi geçiren ve araçtan indirilerek güvenli bir yere alınan yaşlı adama suni ve kalp masajı yaparak hayatta tutmaya çalışan Melisa Yalçın, o anları anlattı. Genç kızın yaşlı adamı hayatta tutma çabası ise an ve an güvenlik kameralarına yansıdı.
Kervan kavşağı Düzce girişinde meydana gelen olayda, çıkmaz sokağa giren İsmail Veziroğlu isimli yaşlı adam araç içinde kalp krizi geçirerek fenalaştı. Araçta bulunan diğer yolcular tarafından araçtan indirilen ve güvenli bir yere çekilen yaşlı adama çevrede bulunanlar da yardıma koştu.
Bu sırada aynı sokakta bulunan bir otelde resepsiyon görevlisi olarak çalışan aynı zamanda da Anestezi bölümünden yeni mezun olan, paramedik eğitimine devam ederken atamasını bekleyen Melisa Yalçın isimli genç kız, yaşlı adama müdahale etti. Kalp krizi geçiren İsmail Veziroğlu isimli yaşlı adama 20 dakikadan fazla ir süre kalp masajı ile suni teneffüs yapan genç kız, kalbi duran ve nefes alamayan yaşlı adamın hayata dönmesini sağladı.
Olay anını anlatan Melisa Yalçın; “Olay anında otelde çalışıyordum. O sırada annem dışarıdan bağırarak, yardım istedi. Bende hemen dışarı koştum. Yaşlı adamın yanına gittiğimde nefes almıyordu. Hemen suni teneffüs ve kalp masajı yapmaya başladım. Ben bunu yaparken nefesi geri geldi. Biraz zaman sonra nefesi ve nabzı tekrar gitti. Ben tekrar suni teneffüs ve kalp masajı yaptım. Hayati fonksiyonları tekrar geldi. Sonrasında da sağlık ekiplerini beklemeye başladım. Sağlık ekipleri geldi. Yaşlı amcayı onlara teslim ettim” dedi. Melisa Yalçın ayrıca ilk yardımın önemi de vurgulayarak herkesin ilk yardımı öğrenmesi gerektiğini dile getirdi.
Melisa Yalçın’ın hayata döndürdüğü ve bir an olsun yanından ayrılmadığı İsmail Veziroğlu, olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. İsmail Veziroğlu’nun yoğun bakımda tedavisi devam ederken, anjiyo olması gerektiği öğrenildi.
Diğer taraftan İsmail Veziroğlu isimli yaşlı adamın fenalaşarak araçtan indirilme anları ve Melisa Yalçın’ın yaşlı adamı hayata döndürmek için verdiği mücadele çevrede bulunan iş
yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

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