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Düzce aşılamada sarı renge kavuştu Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz; ''Aşılamada yüzde 65 ile Düzce Turuncudan Sarı renge döndü''

İHA

Düzce aşılamada sarı renge kavuştu Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz; ''Aşılamada yüzde 65 ile Düzce Turuncudan Sarı renge döndü''

Düzce’da aşı seferberliğine esnaflarda katıldı. Aşı olanların oranlarının artması için harekete geçen bir restaurant aşı kartı getirenlere yüzde 15 indirim yapma kararı aldı. Aşı seferberliğine destek olan caferestaurantı ziyaret eden Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Düzce’nin aşılanma oranında yüzde 65 oranını geçtiğini belirterek Düzce’nin sarı renkli iller arasına girdiğini söyledi. Bayram tatili sonrası Türkiye genelinde artan vaka sayılarının Düzce’de arttığına dikkat çeken Dr. Yasin Yılmaz, aşılamada yüzde 70 hedefinin tutturulması ile vaka sayılarının düşeceğine inandığını da dile getirdi.
Düzce’de aşı seferberliğine caferestaurant sahipleri de katıldı. Aşı olanların sayısını artırmak ve farkındalık oluşturmak için çeşitli kampanyalar düzenleyen caferesurant sahipleri böylece Düzce’de aşılanma oranlarının artırılmasına çalışıyor. Bu kapsamda Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz’da kampanyaya destek veren işletmeleri ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür ediyor. Seferberliğe katılarak aşı olanlara indirim uygulayan bir işletmeyi ziyaret eden Dr. Yasin Yılmaz, açıklamalarda bulundu.

Düzce sarıya dönecek
Düzce’nin aşılamada yüzde 65 oranını geçerek sarı renge döneceğine inandığını belirten Dr. Yılmaz, “Şu anda aşı oranımız dün itibari ile turuncuydu. Ama bugün artık sarıya dönüyoruz. Bu müjdeyi buradan verebilirim. Aşılamada yüzde 65’in üzerine çıkıyoruz. Sağ olsun Düzce’deki birkaç esnafımız bizim bu aşı kampanyamıza destek olmak kapsamında kafeteryaları, kafe olsun, restoran olsun indirime gittiler. Aşısını tamamlamış olan vatandaşlara çeşitli indirimlerde bulunuyorlar” dedi.
Genç nüfusun aşıya ilgisi düşük
Gençlerin aşıya önem vermesinin önemli olduğunu dile getiren Dr. Yasin Yılmaz şunları söyledi; “Bizim için hedef yüzde 75’i geçmek. Şu anda genç nüfusumuzdan ilgi bekliyoruz. Belirli bir yaş üzerindeki vatandaşlarımız sağ olsunlar gerçekten çok ilgi gösterdiler. Aşılama oranlarımız o nüfus aralığında iyi. Gençlerimizin de aşı kampanyasına katılmasını bekliyoruz. Biz burada kafelerin olduğu bölgede 1 haftadan beri aşı aracımızla mobil aşı yapıyoruz.”

Türkiye gibi Düzce’de de vaka sayıları arttı
Düzce’de ki vaka sayılarının ülke genelinde olduğu gibi arttığını ifade eden Dr. Yasin Yılmaz; “Vakalar ülke genelinde artıyor. Bayram sonrası özellikle büyük bir artış oldu. Düzce’miz de aşağı yukarı Türkiye’de ki artışa ayak uydurdu. Hemen hemen yakın oranlarda bir artışımız oldu. Tabii elde etmiş olduğumuz kazanımlar var. Kontrollü normalleşme dönemindeyiz. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymamız gerekiyor. Bunun yanında elde etmiş olduğumuz kazanımları kaybetmemek adına hepimizin aşı olması lazım. Ne kadar aşı olursak o kadar bize faydası var. Şu andaki çıkan vakalarımızın yüzde 85’i aşıları tamamlanmamış olanlar. Sayın Bakanımız da daha önce ifade etmişti. Aşı ile bağışıklığımızı sağlarsak COVİD ile ilgili rakamlar önemsiz hale gelecek demişti. Biz de o yüzden herkesi aşıya davet ediyoruz” diyerek aşının önemine vurgu yaptı.

Gece gündüz aşılamalar devam ediyor
İl genelinde sabit noktalarda ve gezici timlerle aşı seferberliğinin gece gündüz devam ettiği dile getiren Dr. Yasin Yılmaz, aşı çalışmalarıyla ilgili olarak şunları söyledi; “Aşı çalışmalarımız köylerde de devam ediyor. Fındık işçilerimiz, diğer işletmelerimizden, fabrikalardan talep olursa oralara gidiyoruz. Şu anda aşılamaya yoğun bir şekilde devam ediyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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