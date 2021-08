Başkan Özlü “Kalıcı eser bırakmak istiyoruz”

Düzce’nin güzide noktalarından ve belediyenin prestij projelerinden biri olan Kent Estetiği Projesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Projenin tamamlanmasının ardından parmakla gösterilecek caddede incelemede bulunan Başkan Özlü, “Düzce meydanlar şehri olacak” dedi.

Şehre değer katacak ve Düzcelilerin gurur duyarak misafirlerini ağırlayarak gösterebileceği Kent Estetiği Projesi hız kesmeden ilerliyor. İstanbul Caddesi üzerindeki proje çalışmaları yapılan plan program dahilinde devam ederken belediye ekipleri Düzcelilerin heyecanla beklediği caddede ağaçlandırma ve oturma gruplarının yerleştirilmesi için gün sayıyor.

Kent Estetiği Projesi ile Düzce’nin kalbine kalıcı eser bırakmak istediklerini her fırsatta dile getiren Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, caddede yapılan faaliyetleri yakından takip edip, projeye verdiği önemi gösteriyor. Son olarak Anıtpark Meydanı ve Valilik önündeki havuz ve çevresine yapılacak ağaçlandırma ve havuz hakkında belediye ekipleri ile görüşen Başkan Özlü, çalışmaların bir an önce tamamlanmasını istedi. Özlü, “Titiz olun ancak kısa sürede projeyi tamamlayın. Vatandaşımızı bekletmeyin” diyerek ekiplere uyarıda bulundu.



“Şehrin göz bebeğine imza atıyoruz”

Düzce’nin gözbebeği olarak nitelendirilen İstanbul Caddesinde kalıcı dönüşüme imza attıklarını kaydeden Başkan Özlü, “Arkadaşlarımız titizlikle ve özenle çalışmalarını yapıyorlar. Biz de her fırsatta hem sahada hem de masa başında projenin son durumunu takip ediyoruz. Düzceliler, proje tamamlandığında gururla ve mutluluk içinde İstanbul Caddesinde gezebilecekler. Proje ile Düzce’mizin meydanları da artacak. Böylelikle meydanlar şehri olacağız. Ağaçlandırma, dekoratif aydınlatmalar, oturma grupları ve havuzların yapımına ve yerleştirilmesine başlıyoruz” ifadelerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.