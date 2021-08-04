Pandemiye özel Diyabet Kamp

Covid19 tedbirleri altında gerçekleştirilecek olan Çocuk Diyabet Kampı diyabetli çocuklar ve ailelerine sağlıklı yaşam bilincinin kazandırılması sağlanacak.

Düzce ve bölgesine hizmet veren Düzce Üniversitesi Hastanesi Çocuk Diyabet Merkezi tarafından diyabetli çocukların eğitim ve sağlıklarını iyileştirmek amacıyla Covid19 tedbirleri altında Çocuk Diyabet Kampının 11.sini düzenliyor. Diyabet Kampı ile diyabetli çocuklar ve ailelerine sağlıklı yaşam bilincinin kazandırılması hedefleniyor.

Saha çalışmaları, eğitim programları ve online danışmanlık hizmetleriyle bölgesinde en çok tercih edilen merkezlerden biri olan Düzce Üniversitesi Hastanesi Çocuk Diyabet Merkezi, 2010 yılından bu yana kesintisiz sürdürdüğü diyabet kampına bu yıl da ara vermedi. Düzce Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi İlknur Arslanoğlu ve ekibi tarafından hastaların moral ve motivasyonunu yükseltmek, hayat kalitesini artırmak amacıyla pandemi koşulları göz önünde bulundurularak 11. Diyabet Kampı organize edildi.

Düzce’de bir otelde düzenlenecek kampta çocuk diyabeti konusunda uzman öğretim üyesi, iki çocuk endokrin araştırma görevlisi, iki diyabet hemşiresi, bir diyetisyen, iki sosyal hizmet uzmanı görev alırken, dernek aktivisti aileler ve gençler de destek verecek. Katılımcılar HES kodu sorgulaması ile kampa kabul edilirken, etkinlikler açık alanda sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde gerçekleştirilecek.



Çocuk diyabet kamplarının diyabetli çocuk ve ailelerinin eğitim ve motivasyonunu arttırmak için paha biçilmez girişimler olduğunu anımsatan Prof. Dr. Arslanoğlu, “Covid19 pandemisi nedeniyle ara verilmiş olan diyabet kamplarına Düzce Üniversitesi Hastanesi Çocuk Diyabet Merkezi ve Düzce Çocuk ve Genç Diyabetliler Derneği olarak pandemi koşulları nedeniyle formatta hayli değişiklik yaparak hem maksimum fayda elde etmeye, hem de güvenlikten taviz vermemeye çalıştık. Kamplarımız 7 8 Ağustos tarihlerinde bir gecelik aile kampı; 89 Ağustos tarihlerinde de bir gecelik gençlik kampı şeklinde gerçekleşecektir. 2010 yılından beri yaptığımız bir haftayı kapsayan ve grup liderleri ile küçük kardeşlerini gruplar halinde müşterek odalarda ağırladığımız kamplardan farklı olarak bu sene odalarda yalnızca aile bireyleri ve çok yakın arkadaşlar birlikte ağırlanacaktır“dedi.

Kamp programı hakkında bilgiler veren Arslanoğlu, birlikte yenen ana ve ara öğünlerde sağlıklı beslenme ve karbonhidrat sayımına göre insülin uygulaması, spor sırasında diyabet yönetimi, zinde yaşam eğitimi, diyabetle yaşam söyleşisi ve akşam eğlencesinin yer aldığını ifade etti.

Kampta eğitim, moral, kaynaşma ve dayanışma duygusunun artırılmasını amaçladıklarını dile getiren Prof. Dr. Arslanoğlu, açıklamasını “Bu organizasyonlarla yalnızlık ve ayrıksılık algısının aşılması, diyabetle kaliteli ve mutlu yaşanabileceği gerçeğinin deneyimlenmesini hedefliyoruz. Döneme özel bir diğer amaç da katılımcılara pandemi konusunda bilinçli tutum kazandırılmasıdır” şeklinde tamamladı.

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