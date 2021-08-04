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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumayeri Belediyesi yardım kampanyası başlattı

İHA

Cumayeri Belediyesi yardım kampanyası başlattı

– Geçtiğimiz ay yaşanan su baskınından etkilenen Cumayeri kolları sıvadı yangınzedeler için yardım kampanyası başlattı.
Cumayeri Belediyesi, Akdeniz ve Ege’de farklı noktalarda meydana gelen yangınlarla mücadele eden görevliler ve bölge halkı için yardım kampanyası başlattı.
Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu öncülüğünde düzenlenen kampanya doğrultusunda Kullanılmamış olmak üzere çarşaf, yorgan, yastık, tabak, çatal, kaşık, tencere, su bardağı, kullanılmamış beyaz eşya, ev tipi tüp, kanepe ve ev eşyaları Cumayeri Belediyesi İş Merkezi Zemin Katında toplanmaya başladı.

“Yangınların yakıp kül ettiği her ne varsa hepsini beraber yeşertmek için haydi Cumayeri” sloganıyla başlatılan kampanyaya destek olabilecek her bir vatandaşın katılması bekleniyor. Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Ülke genelinde meydana gelen orman yangınlarının üzüntüsünü derinden yaşadıklarını belirten Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, "Ülkemizin birçok ilinde meydana gelen yangınlar her birimizi derinden üzdü. Devletimiz orman yangınları ile mücadele için tüm imkanlarını seferber etti. Söndürme mücadelesi devam ederken, biz de üzerimize düşeni yapmaya çalıştık. Türk Milleti olarak, zor günlerde bir ve beraber olmayı her zaman başarıyoruz. Bu zor günlerin yaralarını da hep birlikte el ele vererek saracağımıza inanıyorum. Bir an önce orman yangınlarının kontrol altına alınması ve hiç bir vatandaşımızın bu sıkıntılı süreçten etkilenmemesi en büyük temennimiz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden muhafaza buyursun" diye konuşarak ihtiyaç durumuna göre üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getireceklerini vurguladı.

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