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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Salgın süreci ile dünyada bilgisayar mühendisliği bölümünün önemi artıyor

İHA

Salgın süreci ile dünyada bilgisayar mühendisliği bölümünün önemi artıyor

Düzce Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Pakize Erdoğmuş, Mühendislik Fakültesi bünyesinde ilk kez öğrenci kabul edecek Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Bölümü hakkında açıklamalarda bulundu.
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nün amacını, teknolojik sistemleri planlamak, programlamak, çalıştırmak ve donanımsal olarak gerçekleştirmek şeklinde açıklayan Prof. Dr. Pakize Erdoğmuş, bilgisayar ve bilişim konularında çok iyi donatılmış Bilgisayar Mühendisleri yetiştirme, araştırmacı, sorgulayıcı mühendisleri topluma kazandırma amacında olduklarını ifade etti.
Bilgisayar Mühendislerinin, mesleklerinin isminde de bilgisayar olması hasebiyle sadece bilgisayar başında mesleğini icra eden kişiler olmadığını dile getiren Prof. Dr. Erdoğmuş, “Bilgisayar Mühendisleri, tasarladığı yazılımlar ve donanımlar ile toplumu derinden etkileyen insanlardır. Günümüz sosyal medya uygulamalarını geliştiren Bilgisayar Mühendisleri, toplum sosyolojisini ve psikolojisini derinden etkilemişlerdir. Bu sebeple Bilgisayar Mühendisleri mesleklerini icra ederken, bilim ve teknolojiyi kullanarak üretim yaparken, sosyal sorumluluklarını da düşünerek hareket ederler” şeklinde konuştu.

“Bu mesleği icra edebilmeniz için İngilizce bilmeniz büyük bir önem arz eder”
Bilgisayar Mühendisliğinin, küresel bir meslek olduğunun altını çizen Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi, “Dünyanın neresine giderseniz gidin, bu mesleği icra edebilmeniz için İngilizce bilmeniz büyük bir önem arz eder. Bu sebeple Düzce Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği İngilizce Bölümü, deneyimli ve genç akademisyen kadrosu ile yukarıda açıkladığım amaçlar doğrultusunda iyi bir eğitim vermek için öğrencilerini bekliyor” ifadelerini kullandı.

Bilgisayar mühendisliği bölümü mezunlarının avantajları
COVID19 salgını sürecinin, mesleğin kıymetinin biraz daha anlaşıldığı bir dönem olduğunu ifade eden Erdoğmuş, “Birçok meslektaşım, salgından önce de evden çalışıyordu. Ancak salgında daha bilinir oldu. Bu durum üniversite sıralamalarına da yansıdı. Özellikle Bilgisayar Mühendislikleri sıralamaları yükseldi. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunlarının diplomaları dünyanın birçok yerinde geçerlidir ve ek bir sertifikaya ihtiyaçları yoktur. Bilgisayar Mühendisliği mezunları fiziksel olarak dünyanın herhangi bir ülkesinde mesleklerini icra edebilecekleri gibi, online olarak da dünyanın herhangi bir ülkesinde konumlanmış bir şirkette çalışabilirler. Bir Bilgisayar Mühendisliği mezunu, mesleki bakımdan kendini iyi yetiştirmiş, güncel yazılımlar ve uygulamalar konusunda yetkin ve İngilizce’si iyi ise çok rahat iş bulabilir” diyerek açıklamalarına devam etti.

Bölümün eğitim dili yüzde yüz ingilizce
Bölümün eğitim dilinin İngilizce olmasının öğrencilere sağlayacağı avantajlara da değinen Prof. Dr. Pakize Erdoğmuş, birçok şirketin işe alımlarda iyi bir İngilizce’yi şart koştuğunu söyleyerek, günümüzde şirketlerin küresel bir pazarda rekabet halinde olduğunu dile getirdi. Bu sebeple şirketlerin, iş birliği içinde oldukları yurt dışındaki şirketler ile mühendislik konularındaki iletişimde, konuşma, anlama ve teknik yazışma düzeyinde İngilizce bilen elemanlar aradıklarını sözlerine ekledi.
Bölümde Bilgisayar Mühendisliği için gerekli olan laboratuvarlar ve yazılımların mevcut olduğunu dillendiren Prof. Dr. Erdoğmuş, “Bu sebeple öğrendikleri teorik bilgileri uygulama imkanlarına sahipler. Ancak günümüz dünyasında üniversite eğitimi, mesleki eğitimin tamamı değil, sadece bir parçasıdır. Diğer önemli bir parçası ise dijital eğitimler ve platformlar. Öğrenci sadece derste gördüklerini değil, aynı zamanda kendi uzmanlık alanı olarak seçtiği alandaki online teorik bilgileri de uygulayarak mesleki yeterliliğini geliştirmek zorunda. Yine Teknopark bünyesindeki birçok şirket, öğrencilere ikinci sınıftan itibaren kendilerini geliştirmeleri için, şirketlerinde projelere katılım desteği sunuyor. Öğrenci kulüplerimizde bir araya gelen öğrencilerimiz sadece derste gördükleri ile yetinmeyip, kendilerini geliştirerek öğrendikleri güncel teknolojileri kullanarak İnsansız Kara ve Hava Aracı geliştirmeye çalışmakta ve önemli ulusal yarışmalarda da başarı sağlamaktadırlar.” değerlendirmesinde bulundu.

Kazanacakları yetkinlikler
Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi öğrencilerin, öncelikle bir Bilgisayar Mühendisinin sahip olması gereken analitik düşünme yeteneğine haiz, gördüğü problemleri matematiksel olarak modelleyerek, ileri düzey programlar ile çözebilme yeteneğine sahip, web teknolojileri, ağ teknolojileri ve yapay zekâ teknolojileri alanında yetkinlik kazanmış olarak mezun olacaklarını da ifade etti.
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunlarının, lisansüstü eğitime devam ederek akademisyen olabileceğini, şirketlerin ArGe departmanlarında yazılımcı veya donanımcı olarak çalışabileceğini belirten Erdoğmuş, ayrıca şirketlerin veya devlet kurumlarının bilgi teknolojileri bölümlerinde mühendis veya yönetici olarak istidam edilebileceğini söyledi. Mezunların düşük sermaye ile kendi şirketlerini kurarak buluşçuluk ve yenilikçilik çalışmaları da yapabileceğini dile getiren Prof. Dr. Erdoğmuş, son yıllarda TÜBİTAK ve diğer kamu kuruluşlarının bu tür girişimcilik örneklerine oldukça fazla önem ve destek verdiğinin altını çizdi.

“Bilgisayar mühendisliği hayat boyu öğrenme gerektiren bir meslek”
Son olarak eklemek istediği düşünceleri paylaşan Prof. Dr. Pakize Erdoğmuş, “Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nü tercih edecek öğrencilere, Bilgisayar Mühendisliği eğitiminin hiç sönmeyen bir öğrenme azmi ve saatler boyu bilgisayar başında çalışma gerektirdiğini belirtmek isterim. Bizim mesleğimiz hayat boyu öğrenme gerektiren bir meslektir. Hep canlı ve dinamik kalmayı gerektirir. Bu sebeple, tercih yapacak öğrencilerimizin hepsine mutlu olacakları bir meslek seçimi yapmalarını dilerim. Bizi tercih edecek öğrencileri de, büyük bir heyecanla bekliyoruz” sözleriyle açıklamalarını noktaladı.

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